00:50  26 вересня
В Україні подорожчали яйця: які тепер ціни
08:50  26 вересня
На Сумщині чоловік підірвався на міні, збираючи гриби
08:32  26 вересня
У Києві директорка автошколи продавала фіктивні свідоцтва про навчання
26 вересня 2025, 22:50

Постійний страх мобілізації до армії РФ: Україна врятувала ще одну групу підлітків з окупації

26 вересня 2025, 22:50
Фото: Андрій Єрмак
Україна повернула з окупації трьох хлопців віком 18, 19 та 20 років. Тривалий час вони жили під тиском окупаційної влади

Про це повідомляє голова Офісу президента Андрій Єрмак, передає RegioNews.

Одного з хлопців росіяни змушували йти на роботу, яка пов'язана з діяльністю окупаційної адміністрації. Фактично це означало втрату свободи. Інші двоє хлопців жили у постійному страху примусової мобілізації до російської армії.

"Сьогодні вони вже на вільній території України. Тут вони отримують підтримку, допомогу з документами й доступ до всіх необхідних послуг. Найголовніше - у них знову є шанс навчатися, здобувати професію й будувати майбутнє, яке залежить лише від них", - каже Андрій Єрмак.

Нагадаємо, Україні від початку повномасштабної війни вдалося повернути понад тисячу викрадених Росією дітей. Проте понад 1,6 мільйона українських дітей залишаються під контролем РФ.

26 вересня 2025
