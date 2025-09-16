12:05  16 сентября
Пережили давление и страх: из временно оккупированной части Херсона вернули еще одну группу детей

16 сентября 2025, 13:37
На подконтрольную Украину территорию вывезли еще одну группу детей. Долгое время они жили в оккупации

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Александра Прокудина, из оккупированной части Херсона вернули еще одну группу детей. Это девушки и мальчики в возрасте от 7 до 14 лет. Каждый из них испытал давление оккупационных властей, страх и унижение.

"Сегодня эти дети уже находятся в безопасности на свободной украинской земле и вместе со своими семьями получают помощь и поддержку – восстанавливают документы и проходят психологическую реабилитацию", – говорит председатель ОВА.

Напомним, Украине с начала полномасштабной войны удалось вернуть более тысячи похищенных Россией детей. Однако более 1,6 миллиона украинских детей остаются под контролем РФ.

