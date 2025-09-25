Цены на картофель в Украине: сколько стоит килограмм в популярных супермаркетах
Эксперты прогнозируют, что значительного удорожания картофеля в октябре не будет. Оптовая стоимость будет оставаться в диапазоне 12-18 гривен за килограмм, а розничная - 20-26 гривен за килограмм
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
Что касается цен в супермаркетах, то килограмм картофеля стоит:
- Metro 13,80 грн;
- Auchan 14,90 гривны;
- Megamarket 18,90 грн;
- АТБ 12,95 гривны;
- Сильпо 17,10 гривны;
- Varus 14,70 грн.
При этом килограмм розового картофеля стоит:
- Auchan 19,90 гривны;
- Novus 29,99 гривны;
- Сильпо 11 гривен;
- Metro 19,90 грн.
Напомним, ранее сообщалось об изменениях цен на картофель. С начала сентября фиксировали удорожание до 9-16 гривен за килограмм. Однако со временем отпускные цены в среднем упали на 10%, если сравнивать с прошлой неделей. Причиной называют увеличение украинскими фермерами посевных площадей под картофелем примерно на 20% по сравнению с прошлым годом.
Кофе в Украине подорожает: на сколько увеличатся суммы в чекеВсе новости »
23 сентября 2025, 17:36Как в Украине изменились цены на продукты: что подорожало больше, а что подешевело
22 сентября 2025, 23:55В Украине подорожала курятина: какие цены в супермаркетах
12 сентября 2025, 15:57
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
Писательница Ирэна Карпа рассказала, как чуть не развелась
26 сентября 2025, 02:50Известный украинский актер мобилизовался в ВСУ
26 сентября 2025, 01:50В Украине подорожали яйца: какие теперь цены
26 сентября 2025, 00:50В Украине выросли цены на ягоды, кроме голубики: почему так произошло
25 сентября 2025, 23:50В Украине подорожали огурцы: эксперты объяснили, почему так произошло
25 сентября 2025, 23:20Корректирующий удар по гостинице в Запорожье хочет на обмен: что известно
25 сентября 2025, 21:20В Житомирской области мужчина стрелял в родственников жены
25 сентября 2025, 20:20Инвалидность за 3 тысячи: в Одесской области разоблачили врачей
25 сентября 2025, 19:55В Киевской области водитель сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП
25 сентября 2025, 19:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Все блоги »