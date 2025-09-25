Иллюстративное фото

Эксперты прогнозируют, что значительного удорожания картофеля в октябре не будет. Оптовая стоимость будет оставаться в диапазоне 12-18 гривен за килограмм, а розничная - 20-26 гривен за килограмм

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Что касается цен в супермаркетах, то килограмм картофеля стоит:

Metro 13,80 грн;

Auchan 14,90 гривны;

Megamarket 18,90 грн;

АТБ 12,95 гривны;

Сильпо 17,10 гривны;

Varus 14,70 грн.

При этом килограмм розового картофеля стоит:

Auchan 19,90 гривны;

Novus 29,99 гривны;

Сильпо 11 гривен;

Metro 19,90 грн.

Напомним, ранее сообщалось об изменениях цен на картофель. С начала сентября фиксировали удорожание до 9-16 гривен за килограмм. Однако со временем отпускные цены в среднем упали на 10%, если сравнивать с прошлой неделей. Причиной называют увеличение украинскими фермерами посевных площадей под картофелем примерно на 20% по сравнению с прошлым годом.