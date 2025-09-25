Ціни на картоплю в Україні: скільки коштує кілограм у популярних супермаркетах
Експерти прогнозують, що значного подорожчання картоплі у жовтні не буде. Гуртова вартість залишатиметься в діапазоні 12–18 гривень за кілограм, а роздрібна — 20–26 гривень за кілограм
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
Що стосується цін у супермаркетах, то кілограм картоплі коштує:
- Metro 13,80 гривні;
- Auchan 14,90 гривні;
- Megamarket 18,90 гривні;
- АТБ 12,95 гривні;
- Сільпо 17,10 гривні;
- Varus 14,70 гривні.
При цьому кілограм рожевої картоплі коштує:
- Auchan 19,90 гривні;
- Novus 29,99 гривні;
- Сільпо 11 гривень;
- Metro 19,90 гривні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось про зміни цін на картоплю. З початку вересня фіксували подорожчання до 9-16 гривень за кілограм. Проте згодом відпускні ціни в середньому впали на 10%, якщо порівнювати з минулим тижнем. Причиною називають збільшення українськими фермерами посівних площ під картоплею приблизно на 20% порівняно з минулим роком.
