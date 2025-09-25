12:51  25 вересня
Кого шукають роботодавці Харківщини: топ-10 вакансій
08:59  25 вересня
У Києві 6-річний хлопчик підпалив гіпермаркет: батькам світить штраф
07:54  25 вересня
У Рівному 16-річна дівчина стрибнула з вікна гуртожитку: розпочато розслідування
UA | RU
UA | RU
25 вересня 2025, 22:20

Ціни на картоплю в Україні: скільки коштує кілограм у популярних супермаркетах

25 вересня 2025, 22:20
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Експерти прогнозують, що значного подорожчання картоплі у жовтні не буде. Гуртова вартість залишатиметься в діапазоні 12–18 гривень за кілограм, а роздрібна — 20–26 гривень за кілограм

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Що стосується цін у супермаркетах, то кілограм картоплі коштує:

  • Metro 13,80 гривні;
  • Auchan 14,90 гривні;
  • Megamarket 18,90 гривні;
  • АТБ 12,95 гривні;
  • Сільпо 17,10 гривні;
  • Varus 14,70 гривні.

При цьому кілограм рожевої картоплі коштує:

  • Auchan 19,90 гривні;
  • Novus 29,99 гривні;
  • Сільпо 11 гривень;
  • Metro 19,90 гривні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про зміни цін на картоплю. З початку вересня фіксували подорожчання до 9-16 гривень за кілограм. Проте згодом відпускні ціни в середньому впали на 10%, якщо порівнювати з минулим тижнем. Причиною називають збільшення українськими фермерами посівних площ під картоплею приблизно на 20% порівняно з минулим роком.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціни овочі
Кава в Україні подорожчає: на скільки підскочать суми у чеку
23 вересня 2025, 17:36
Як в Україні змінились ціни на продукти: що подорожчало більше, а що подешевшало
22 вересня 2025, 23:55
В Україні подорожчала курятина: які ціни в супермаркетах
12 вересня 2025, 15:57
Всі новини »
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
Письменниця Ірена Карпа розповіла, як ледь не розлучилась
26 вересня 2025, 02:50
Відомий український актор мобілізувався до ЗСУ
26 вересня 2025, 01:50
В Україні подорожчали яйця: які тепер ціни
26 вересня 2025, 00:50
В Україні зросли ціни на всі ягоди, крім лохини: чому так сталось
25 вересня 2025, 23:50
В Україні подорожчали огірки: експерти пояснили, чому так сталось
25 вересня 2025, 23:20
Коригувальник удару по готелю в Запоріжжі хоче на обмін: що відомо
25 вересня 2025, 21:20
На Житомирщині чоловік стріляв у родичів дружини
25 вересня 2025, 20:20
Інвалідність за 3 тисячі: на Одещині викрили лікарів
25 вересня 2025, 19:55
На Київщині водій збив пенсіонерку та втік з місця ДТП
25 вересня 2025, 19:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »