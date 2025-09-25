Ілюстративне фото

Експерти прогнозують, що значного подорожчання картоплі у жовтні не буде. Гуртова вартість залишатиметься в діапазоні 12–18 гривень за кілограм, а роздрібна — 20–26 гривень за кілограм

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Що стосується цін у супермаркетах, то кілограм картоплі коштує:

Metro 13,80 гривні;

Auchan 14,90 гривні;

Megamarket 18,90 гривні;

АТБ 12,95 гривні;

Сільпо 17,10 гривні;

Varus 14,70 гривні.

При цьому кілограм рожевої картоплі коштує:

Auchan 19,90 гривні;

Novus 29,99 гривні;

Сільпо 11 гривень;

Metro 19,90 гривні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про зміни цін на картоплю. З початку вересня фіксували подорожчання до 9-16 гривень за кілограм. Проте згодом відпускні ціни в середньому впали на 10%, якщо порівнювати з минулим тижнем. Причиною називають збільшення українськими фермерами посівних площ під картоплею приблизно на 20% порівняно з минулим роком.