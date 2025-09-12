Иллюстративное фото

За последний год в Украине ощутимо подорожало куриное мясо. Стало известно, какие ценники в популярных сетях супермаркетов

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

В сентябре прошлого года в среднем килограмм куриного филе стоил 167,36 гривны. В этом году средняя стоимость поднялась до 238,87 гривны за килограмм. То есть речь идет о подорожании почти в полтора раза.

В популярных сетях супермаркетов такие цены за килограмм куриного филе:

Metro 277,58 гривны;

Novus 234 гривны;

Megamarket 245,10 гривны;

АТБ 243,29 гривны;

Сильпо 230 гривен;

Varus 229,90 грн.

Напомним, ранее эксперты говорили, что в Украине рост цен на картофель пока можно не ждать. Как пояснили в УКАБ, на продажу в основном идет картофель из Львовской, Житомирской и Черниговской области. В этом году эти области от засухи не пострадали.