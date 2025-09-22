20:24  22 сентября
22 сентября 2025, 23:55

Как в Украине изменились цены на продукты: что подорожало больше, а что подешевело

22 сентября 2025, 23:55
Иллюстративное фото
В Украине на прошлой неделе овощи в основном падали в цене. Однако были и подорожавшие продукты

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Белокочанная капуста дорожала две недели подряд. Теперь она подешевела до 5-20 гривен за килограмм. Подешевели также морковь (до 6-12 гривен за килограмм) и столовая свекла (до 5-10 гривен за килограмм). Упали в цене помидоры (до 12-14 гривен за килограмм) и перец Белозерки (до 25-35 гривен за килограмм).

Подорожали огурцы. Производители подняли отпускные цены на свою продукцию до 20-40 гривен за килограмм. Выросли цены на петрушку и салат.

При этом подешевели также брокколи (до 40-55 гривен за килограмм) и пекинская капуста (до 25-35 гривен за килограмм). В то же время, расширился диапазон цен на цветную капусту (20-50 гривен за килограмм) и сахарную кукурузу (5-12 гривен за килограмм).

Напомним, в начале сентября в Украине начало дешеветь сливочное масло. По словам экспертов, падение спроса обусловлено сокращением экспортной активности и понижением интереса со стороны европейских трейдеров.

