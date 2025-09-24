Иллюстративное фото

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

В Украине прогнозируется дальнейшее снижение цен на фуражную кукурузу. По словам аналитиков, большинство покупателей продолжали работать на запасах зерновых. При этом аграрии не торопились с продажами. Повышающая ценовая динамика на экспортном рынке кукурузы оказывала поддержку ценам.

Цены спроса на фуражную кукурузу нового урожая фиксировались в основном в пределах 8400-9700 грн/т СРТ. В то же время, старый урожай покупали лишь одиночные компании: фиксируя цены спроса в пределах 10000-10300 грн/т СРТ.

Напомним, ранее в USDA поделились новым прогнозом по урожаю пшеницы в мире. Речь идет о периоде 2025-2026 годов. Прогноз урожая пшеницы в Украине повысили до 23 млн т (+1 млн т). Экспорт ожидают на уровне 15 млн т (-0,5 млн т), конечные запасы – 1,93 млн т (+1 млн т).