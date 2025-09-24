16:42  24 сентября
Перепутал авто с военным: в Киеве мужчина поджег чужой пикап
11:55  24 сентября
На Прикарпатье автобус влетел в жилой дом
09:38  24 сентября
В Черниговской области обнаружили мертвой 13-летнюю девочку
UA | RU
UA | RU
24 сентября 2025, 22:55

В Украине рухнули цены на кукурузу: что происходит

24 сентября 2025, 22:55
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Украине цены на фуражную кукурузу начали падать. Это объясняют давлением поступления нового урожая.

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

В Украине прогнозируется дальнейшее снижение цен на фуражную кукурузу. По словам аналитиков, большинство покупателей продолжали работать на запасах зерновых. При этом аграрии не торопились с продажами. Повышающая ценовая динамика на экспортном рынке кукурузы оказывала поддержку ценам.

Цены спроса на фуражную кукурузу нового урожая фиксировались в основном в пределах 8400-9700 грн/т СРТ. В то же время, старый урожай покупали лишь одиночные компании: фиксируя цены спроса в пределах 10000-10300 грн/т СРТ.

Напомним, ранее в USDA поделились новым прогнозом по урожаю пшеницы в мире. Речь идет о периоде 2025-2026 годов. Прогноз урожая пшеницы в Украине повысили до 23 млн т (+1 млн т). Экспорт ожидают на уровне 15 млн т (-0,5 млн т), конечные запасы – 1,93 млн т (+1 млн т).

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
цены овощи
Малина дорожает, дыня дешевеет: как изменились цены на фрукты в Украине
17 сентября 2025, 23:30
Цены на молоко стабилизировали: что будет со стоимостью
17 сентября 2025, 00:00
В Украине изменились цены на овощи: что стало дороже
16 сентября 2025, 02:30
Все новости »
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
"В моем лице есть ботокс": MELOVIN признался, какие процедуры красоты он делает
25 сентября 2025, 01:55
Иногда злоупотребляет сладким: Святослав Вакарчук раскрыл секрет его прессу и признался, что у него "грешки"
25 сентября 2025, 00:55
Украина экспортировала сливочного масла почти на 85 миллионов
24 сентября 2025, 23:55
В Украине изменились цены на картофель: эксперты объяснили, почему это происходит
24 сентября 2025, 22:35
В Закарпатье подросток поджег чужое авто
24 сентября 2025, 21:35
Около недели без еды и воды: в Киеве 17-летняя мать оставила младенца в квартире
24 сентября 2025, 21:15
Более полусотни атак: россияне нанесли удары по Днепропетровщине
24 сентября 2025, 20:35
В Харьковской области строят новое укрытие для лицея на 1,5 тысячи детей
24 сентября 2025, 20:15
Сильный удар в грудь: в Днепре женщина напала на молодого парня с ножом
24 сентября 2025, 19:57
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Все блоги »