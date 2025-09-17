Иллюстративное фото

Рост цен на молоко понемногу прекратился. Это произошло благодаря сокращению экспорта в Евросоюз и снижению цен на основные молочные продукты рынка

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

По состоянию на 9 сентября, средняя цена трех сортов молока составила 17,30 гривны за килограмм без НДС, что на 0,70 гривны больше по отношению к предыдущему месяцу. Сейчас ценники таковы:

закупочная цена молока экстра сорта составляла – 17,45 гривны за килограмм без НДС, что на 0,65 гривны больше по отношению к предыдущему месяцу;

высший сорт стоил 17,15 гривны за килограмм без НДС, что на 0,55 гривны больше месяца назад;

средняя цена на молоко первого сорта составила 16,80 гривны за килограмм без НДС, что на 0,60 гривны больше по отношению к предыдущему месяцу.

Аналитик АВМ Георгий Кухалейшвили пояснил, что цены на молоко перестали расти на фоне сокращения экспорта в страны ЕС и снижения мировых цен на сливочное масло, сухое молоко и другие молочные продукты.

"Приостановление роста цен на сырое молоко в начале сентября является мировым трендом. Высокие мировые цены на молочные продукты, особенно сливочное масло, подталкивало цену на молоко сырье вверх еще со второй половины 2024 года. Их резкое падение в начале сентября этого года может заставить молочную переработку стран экспортеров пересмотреть закупочные цены на молоко. не интересна трейдерам из ЕС", - говорит эксперт.

