15 сентября
Студентов-первокурсников, которые в течение 10 дней не посещали занятия, будут передавать ТЦК
15 сентября
В Киеве Lexus перевернулся на крышу после столкновения с учебным авто: есть пострадавший
15 сентября
Скандал с Темляком: Украинская киноакадемия планирует механизм отзыва премий
16 сентября 2025, 03:00

USDA увеличило оценку урожая украинской пшеницы

16 сентября 2025, 03:00
USDA поделились новым прогнозом по урожаю пшеницы в мире. Речь идет о периоде 2025-2026 годов

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) прогнозирует в 2025-2026 маркетинговом году на уровне 816,2 млн т (+9,3 млн т к прошлому прогнозу). При этом прогноз мирового экспорта пшеницы – 214,2 млн т (+1,19 млн т). Конечные запасы пшеницы в мире эксперты прогнозируют на уровне до 264,06 млн т (+3,98 млн т).

Прогноз урожая пшеницы в Украине повысили до 23 млн т (+1 млн т). Экспорт ожидают на уровне 15 млн т (-0,5 млн т), конечные запасы – 1,93 млн т (+1 млн т).

Напомним, в течение первого полугодия Украина экспортировала 226,8 тысячи тонн мяса и птицы. Это на 0,5% больше, если сравнивать с первым полугодием прошлого года. Экспорт за январь-июнь составляет 537 миллионов долларов. Главными покупателями стали Нидерланды (22,5%), Саудовская Аравия (16,9%) и Великобритания (13,8%).

15 сентября 2025
07 августа 2025
