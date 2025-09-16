Фото из открытых источников

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) прогнозирует в 2025-2026 маркетинговом году на уровне 816,2 млн т (+9,3 млн т к прошлому прогнозу). При этом прогноз мирового экспорта пшеницы – 214,2 млн т (+1,19 млн т). Конечные запасы пшеницы в мире эксперты прогнозируют на уровне до 264,06 млн т (+3,98 млн т).

Прогноз урожая пшеницы в Украине повысили до 23 млн т (+1 млн т). Экспорт ожидают на уровне 15 млн т (-0,5 млн т), конечные запасы – 1,93 млн т (+1 млн т).

Напомним, в течение первого полугодия Украина экспортировала 226,8 тысячи тонн мяса и птицы. Это на 0,5% больше, если сравнивать с первым полугодием прошлого года. Экспорт за январь-июнь составляет 537 миллионов долларов. Главными покупателями стали Нидерланды (22,5%), Саудовская Аравия (16,9%) и Великобритания (13,8%).