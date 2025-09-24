Ілюстративне фото

В Україні ціни на фуражну кукурудзу почали падати. Це пояснюють тиском надходження нового врожаю

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

В Україні прогнозують подальше зниження цін на фуражну кукурудзу. За словами аналітиків, більшість покупців продовжували працювати на запасах зернових. При цьому аграрії не поспішали з продажами. Підвищувальна цінова динаміка на експортному ринку кукурудзи надавала підтримку цінам.

Ціни попиту на фуражну кукурудзу нового врожаю фіксувались здебільшого в межах 8400-9700 грн/т СРТ. Водночас старий врожай купували лише поодинокі компанії: фіксуючи ціни попиту в межах 10000-10300 грн/т СРТ.

Нагадаємо, раніше в USDA поділились новим прогнозом щодо врожаю пшениці у світі. Йдеться про період 2025-2026 років. Прогноз врожаю пшениці в Україні підвищили до 23 млн т (+1 млн т). Експорт очікують на рівні 15 млн т (-0,5 млн т), кінцеві запаси – 1,93 млн т (+1 млн т).