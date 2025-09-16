15:59  15 сентября
Студентов-первокурсников, которые в течение 10 дней не посещали занятия, будут передавать ТЦК
15:47  15 сентября
В Киеве Lexus перевернулся на крышу после столкновения с учебным авто: есть пострадавший
12:59  15 сентября
Скандал с Темляком: Украинская киноакадемия планирует механизм отзыва премий
16 сентября 2025, 02:30

В Украине изменились цены на овощи: что стало дороже

16 сентября 2025, 02:30
Фото из открытых источников
В Украине за неделю сменились ценники на популярные овощи. Некоторые из них выросли в цене

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

В Украине продолжает дорожать белокочанная капуста: сейчас стоимость составляет 9-20 гривен за килограмм. Также расширился диапазон цен на пекинскую (30 – 35 гривен за килограмм) и цветную капусту (25 – 38 гривен за килограмм). Помидор за неделю подорожал до 12-55 гривен за килограмм: причиной называют понижение предложения.

При этом подешевела морковь до 8-12 гривен за килограмм. Лук упал в цене до 9-12 гривен за килограмм. Огурцы подешевели до 15-30 гривен за килограмм, кабачки до 10-17 гривен за килограмм, перец Белозерка до 25-40 гривен за килограмм, баклажан до 25-30 гривен за килограмм.

Напомним, ранее эксперты говорили о подорожании курятины в Украине. Если в прошлом году средняя стоимость филе составила 167,36 грн, то в этом году цена поднялась уже до 238,87 грн за килограмм. То есть речь идет о подорожании почти в полтора раза.

