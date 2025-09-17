Иллюстративное фото

Через неделю в Украине изменились цены на фрукты. Некоторые из них стали расти в цене

Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.

Голубика в Украине подешевела: килограмм в среднем стоит 150-300 гривен. Малина при этом начала расти в цене: 160–200 гривен за килограмм. Раннего яблока становится больше: цена за килограмм составляет около 15-45 гривен в зависимости от сорта. То же касается груши: диапазон цен расширился до 15-90 гривен за килограмм.

Арбуз стал дороже: 13-25 гривен за килограмм. В то же время дыня подешевела до 25-55 гривен за килограмм. Слива подорожала до 18-35 гривен за килограмм. Виноград тоже подорожал: до 50-140 гривен за килограмм.

Напомним, ранее эксперты говорили о подорожании курятины в Украине. Если в прошлом году средняя стоимость филе составила 167,36 грн, то в этом году цена поднялась уже до 238,87 грн за килограмм. То есть речь идет о подорожании почти в полтора раза.