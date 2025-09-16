Иллюстративное фото

В Украине промышленное производство свинины уменьшилось на 14-15% по сравнению с прошлым годом. Это повлияло на объемы и цены

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

В январе 2025 года килограмм свинины в среднем стоил 188,05 гривны. При этом в августе показатель вырос в 248,93 гривны за килограмм. То есть речь идет о подорожании более чем на 60 гривен за полгода.

В популярных сетях супермаркетов килограмм свинины имеет следующие ценники:

Metro 213,10 гривны;

Novus 204,00 гривны;

Megamarket 249,00 гривны;

Auchan 195,00 гривны.

Напомним, ранее эксперты говорили о подорожании курятины в Украине. Если в прошлом году средняя стоимость филе составила 167,36 грн, то в этом году цена поднялась уже до 238,87 грн за килограмм. То есть речь идет о подорожании почти в полтора раза.