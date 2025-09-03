В Украине начало дешеветь сливочное масло: названная причина

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на аналитическое агентство "Инфагро".

По словам экспертов, падение спроса обусловлено сокращением экспортной активности, снижением интереса со стороны европейских трейдеров, а также неопределенностью дальнейшего расширения беспошлинных квот с ЕС.

"На складах производителей начали накапливаться запасы неразрожденного продукта", – говорится в сообщении.

В то же время, на внутреннем рынке большинство операторов не готовы существенно снижать цены, поскольку новый уровень уже приближается к пределу рентабельности.

Напомним, цены на "борщовый набор" снова изменились. В основном популярные овощи, такие как картофель и помидоры, дешевеют.