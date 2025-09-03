В Украине начало дешеветь сливочное масло: названная причина
Среди украинцев падает спрос на сливочное масло, сопровождающееся постепенным падением цен
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на аналитическое агентство "Инфагро".
По словам экспертов, падение спроса обусловлено сокращением экспортной активности, снижением интереса со стороны европейских трейдеров, а также неопределенностью дальнейшего расширения беспошлинных квот с ЕС.
"На складах производителей начали накапливаться запасы неразрожденного продукта", – говорится в сообщении.
В то же время, на внутреннем рынке большинство операторов не готовы существенно снижать цены, поскольку новый уровень уже приближается к пределу рентабельности.
Напомним, цены на "борщовый набор" снова изменились. В основном популярные овощи, такие как картофель и помидоры, дешевеют.