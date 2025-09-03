15:14  03 сентября
В Пекине микрофон случайно зафиксировал разговор Си и Путина о бессмертии
В Киеве остановили банду, поставлявшую наркотики в столичное СИЗО
Завтра в Украине ожидается до +32, но кое-где пройдут грозы
03 сентября 2025, 17:40

В Украине начало дешеветь сливочное масло: названная причина

03 сентября 2025, 17:40
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Среди украинцев падает спрос на сливочное масло, сопровождающееся постепенным падением цен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на аналитическое агентство "Инфагро".

По словам экспертов, падение спроса обусловлено сокращением экспортной активности, снижением интереса со стороны европейских трейдеров, а также неопределенностью дальнейшего расширения беспошлинных квот с ЕС.

"На складах производителей начали накапливаться запасы неразрожденного продукта", – говорится в сообщении.

В то же время, на внутреннем рынке большинство операторов не готовы существенно снижать цены, поскольку новый уровень уже приближается к пределу рентабельности.

Напомним, цены на "борщовый набор" снова изменились. В основном популярные овощи, такие как картофель и помидоры, дешевеют.

масло экономика цены Украина продукты
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
