Иллюстративное фото

В Украине начали ощутимо изменяться цены на морковь. Стало известно, сколько теперь придется отдать за килограмм

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

По словам аналитиков, торгово-закупочная деятельность на рынке моркови остается малоактивной. При этом фермерам следует продавать большие объемы овощей. Предложение в это время растет. Поэтому производители вынуждены снижать цены.

По состоянию на 19 сентября морковь в Украине предлагается к продаже в диапазоне 6-13 гривен за килограмм. Точная стоимость зависит от качества и объемов предлагаемых партий. Это примерно на 15% дешевле, чем на прошлой неделе.

"По словам самих производителей, последние несколько недель на рынке моркови сохраняется избыток продукции. Продажа этих корнеплодов на сегодняшний день ведется неактивно и исключительно малообъемными партиями. Кроме того, давление на цены стремительно растет предложение моркови на рынке", - говорят аналитики.

Напомним, в начале сентября в Украине начало дешеветь сливочное масло. По словам экспертов, падение спроса обусловлено сокращением экспортной активности и понижением интереса со стороны европейских трейдеров.