З початку вересня в Україні змінились ціни на картоплю. Експерти пояснили, з чим це пов'язано

Про це повідомляє EastFruit, передає RegioNews.

З початку вересня фермери в Україні продавали картоплю по 9-16 гривень за кілограм. На це, зокрема, вплинуло постачання картоплі пізніх сортів. Відпускні ціни в середньому впали на 10%, якщо порівнювати з минулим тижнем.

"Фермери повідомляють, що покупці стали більш вимогливими до якості цієї продукції. Якщо минулого року без особливих зусиль вдавалося реалізовувати навіть дрібну картоплю, то зараз така продукція дуже слабо затребувана", - зазначили аналітики.

При цьому в другій половині місяця сталось невелике подорожчання. Це пов'язують з логістичними витратами та підготовкою до зберігання врожаю. Середня вартість зросла до 16 гривень. Причиною називають збільшення українськими фермерами посівних площ під картоплею приблизно на 20% порівняно з минулим роком.

Нагадаємо, на початку вересня в Україні почало дешевшати вершкове масло. За словами експертів, падіння попиту зумовлене скороченням експортної активності та зниженням інтересу з боку європейських трейдерів.