Фото: Офис Генерального прокурора

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, деятельность организовал 34-летний руководитель местного предприятия. Он проводил работы без каких-либо официальных разрешений на пользование недрами и добычу полезных ископаемых.

В течение 2024 года компания нелегально добыла 68 745 кубометров песка. По подсчетам специалистов, это нанесло окружающей среде ущерб на сумму более 68 миллионов гривен. Такой объем работ существенно повлиял на природную среду и привел к значительным потерям для государства.

Расследование продолжается под процессуальным руководством прокуратуры

Руководителю предприятия уже объявили о подозрении по ч. 3 ст. 240 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за незаконное пользование недрами. В настоящее время решается вопрос о дальнейших следственных действиях и процессуальных мерах.

Досудебное расследование ведут следователи управления Нацполиции в Житомирской области. Процессуальное руководство осуществляет Специализированная экологическая прокуратура, а оперативное сопровождение обеспечивает Служба безопасности Украины в регионе.

