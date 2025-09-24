11:55  24 сентября
24 сентября 2025, 15:03

В Житомирской области раскрыли нелегальную добычу песка на 68 млн грн

24 сентября 2025, 15:03
Читайте також українською мовою
Фото: Офис Генерального прокурора
Читайте також
українською мовою

Правоохранители раскрыли масштабный факт незаконной добычи песка

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, деятельность организовал 34-летний руководитель местного предприятия. Он проводил работы без каких-либо официальных разрешений на пользование недрами и добычу полезных ископаемых.

В течение 2024 года компания нелегально добыла 68 745 кубометров песка. По подсчетам специалистов, это нанесло окружающей среде ущерб на сумму более 68 миллионов гривен. Такой объем работ существенно повлиял на природную среду и привел к значительным потерям для государства.

Расследование продолжается под процессуальным руководством прокуратуры

Руководителю предприятия уже объявили о подозрении по ч. 3 ст. 240 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за незаконное пользование недрами. В настоящее время решается вопрос о дальнейших следственных действиях и процессуальных мерах.

Досудебное расследование ведут следователи управления Нацполиции в Житомирской области. Процессуальное руководство осуществляет Специализированная экологическая прокуратура, а оперативное сопровождение обеспечивает Служба безопасности Украины в регионе.

Ранее сообщалось, организованная преступная группа занималась незаконной добычей песка, нанеся ущерб государству на 76 миллионов гривен. По данным следствия, добытый материал планировали поставлять на строительные площадки, а дело уже передано в суд.

Житомирская область незаконная добыча экология ущерб уголовное дело подозрение
