24 сентября 2025, 12:41

Мошенник завладел криптовалютой жителя Житомирщины на 14,6 млн грн

24 сентября 2025, 12:41
Иллюстративное фото: pixabay
Полиция разоблачила 44-летнего жителя Николаевской области, который обманул житомирянина более чем на 14,6 млн грн в криптовалюте

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, мужчины познакомились в 2022 году через мессенджер. Фигурант представился экспертом по криптовалюте и завоевал доверие собеседника.

Летом 2024 года мужчина предложил перевести активы на другой кошелек и направил код, якобы для упрощения процедуры. Потерпевший ввел его в свой аккаунт, после чего все средства оказались на счетах мошенника. Ущерб составил 14,6 млн грн.

Впоследствии злоумышленник перевел деньги через несколько транзакций, чтобы легализовать и обналичить их.

Фигуранту объявили подозрение в мошенничестве в особо крупных размерах и легализации имущества, полученного преступным путем. Мужчине грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Тернопольской области разоблачили группу мошенников, которые выманили у людей почти 6 млн грн. Фигурантов задержали.

24 сентября 2025
