24 вересня 2025, 15:16

В Україні викрили мережу нарколабораторій з прибутком 16 млн грн щомісяця: судитимуть 11 фігурантів

24 вересня 2025, 15:16
Фото: Національна поліція України
Правоохоронці скерували до суду обвинувальні акти щодо учасників трьох організованих наркоугруповань, діяльність яких охоплювала кілька регіонів України

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

За даними слідства, злочинці діяли на території Житомирської та Дніпропетровської областей, де налагодили виробництво та збут особливо небезпечної психотропної речовини alpha-PVP.

Поліція ліквідувала дві нарколабораторії

Наркотики виготовляли у спеціально облаштованих лабораторіях, після чого розповсюджували гуртовими партіями по всій країні. Серед учасників були організатори, виконавці, "хіміки", які займалися виробництвом, та "дропи", що відповідали за обготівкування отриманих коштів. За попередніми підрахунками, щомісячний прибуток групи перевищував 16 мільйонів гривень.

Щомісячний прибуток угруповань складав понад 16 млн грн

У межах масштабної спецоперації поліцейські затримали 11 осіб та ліквідували дві нарколабораторії, де виготовлялися значні обсяги психотропів. Правоохоронці зазначають, що лише за один місяць реалізація продукції з цих лабораторій приносила зловмисникам мільйонні доходи.

Обвинувальні акти вже скеровано до суду

Досудове розслідування вже завершене. Обвинувальні акти передано до суду, де найближчим часом розглядатиметься справа. Фігурантам інкримінують особливо тяжкі злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів. У разі доведення вини їм може загрожувати покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, в Житомирі правоохоронці викрили підпільну лабораторію з виготовлення амфетаміну. За даними слідства, її організував 34-річний чоловік, який після хвороби спільника залучив до "бізнесу" нових учасників.

