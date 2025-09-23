Затримки на залізниці через обстріли Кіровоградщини: які поїзди прямують із запізненням
Через пошкодження залізничної інфраструктури в Кіровоградській області пасажирські поїзди курсують із затримками
Про це повідомляє "Укрзалізниця", передає RegioNews.
"Внаслідок ворожого обстрілу та пошкодження інфраструктури в Кіровоградській області декілька поїздів прямують із затримками", – йдеться в повідомленні компанії.
Затримки стосуються наступних рейсів:
- №54 Одеса-Дніпро,
- №254 Одеса-Кривий Ріг,
- №51 Одеса-Запоріжжя,
- №128 Львів-Запоріжжя,
- №92 Одеса -Краматорськ,
Пасажирів просять враховувати зміни у розкладі та уточнювати інформацію перед поїздкою.
Нагадаємо, в ніч на 23 вересня російські війська завдали удару авіабомбами по Запоріжжю. Снаряди влучили в приватний сектор та об'єкти промислової інфраструктури. Загинув чоловік.
