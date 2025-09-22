18:30  22 сентября
В Запорожье охранник детского сада работал на россиян
18:29  22 сентября
На Прикарпатье мужчина убил знакомого топором
14:55  22 сентября
Чтобы сын сбежал за границу: в Киеве врачи поставили женщине "диагноз на заказ"
22 сентября 2025, 17:24

Подразделения ВСУ могут отправиться за границу: Рада рассмотрит законопроект президента

22 сентября 2025, 17:24
Фото: из открытых источников
Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №14059, которым утверждается его указ о направлении отдельных подразделений Вооруженных Сил Украины в другие страны

Об этом пишет Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Документ предусматривает размещение украинских военных в двух государствах:

  • в Турецкой Республике – корвет ВМС "Гетман Иван Мазепа" (тип "Ada") со штатным экипажем до 106 человек.
  • в Великобритании – пять противоминных кораблей ("Черкассы", "Чернигов", "Мариуполь", "Мелитополь" и "Геническиск") вместе со штабом управления дивизиона противоминных кораблей – всего до 216 военнослужащих.

По словам чиновников, это решение направлено на получение новой военной техники от международных партнеров, а также повышение обороноспособности Украины.

Однако Турция, согласно Конвенции о режиме проливов 1936 года, пока не разрешает возвращение украинских судов через Черноморские проливы. Поэтому указанные подразделения будут оставаться за пределами страны до получения разрешения на транзит и завершение действия военного положения.

Финансирование нахождения этих подразделений за рубежом в 2025 году запланировано в рамках бюджета Министерства обороны и составит 135 миллионов гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что военнослужащие польской армии поедут в Украину, чтобы научиться технике сбивания дронов.

Украина Зеленский Владимир ВСУ за границу военные законопроект корабли Велика Британія Турция
