Подразделения ВСУ могут отправиться за границу: Рада рассмотрит законопроект президента

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №14059, которым утверждается его указ о направлении отдельных подразделений Вооруженных Сил Украины в другие страны

Об этом пишет Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Документ предусматривает размещение украинских военных в двух государствах:

в Турецкой Республике – корвет ВМС "Гетман Иван Мазепа" (тип "Ada") со штатным экипажем до 106 человек.

в Великобритании – пять противоминных кораблей ("Черкассы", "Чернигов", "Мариуполь", "Мелитополь" и "Геническиск") вместе со штабом управления дивизиона противоминных кораблей – всего до 216 военнослужащих.

По словам чиновников, это решение направлено на получение новой военной техники от международных партнеров, а также повышение обороноспособности Украины.

Однако Турция, согласно Конвенции о режиме проливов 1936 года, пока не разрешает возвращение украинских судов через Черноморские проливы. Поэтому указанные подразделения будут оставаться за пределами страны до получения разрешения на транзит и завершение действия военного положения.

Финансирование нахождения этих подразделений за рубежом в 2025 году запланировано в рамках бюджета Министерства обороны и составит 135 миллионов гривен.

