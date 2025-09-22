20:24  22 вересня
Журналіста Дениса Бігуса мобілізували до ЗСУ
22 вересня 2025, 17:24

Підрозділи ЗСУ можуть вирушити за кордон: Рада розгляне законопроєкт президента

22 вересня 2025, 17:24
Фото: з відкритих джерел
Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №14059, яким затверджується його указ про направлення окремих підрозділів Збройних Сил України до інших країн

Про це пише Судово-юридична газета, передає RegioNews.

Документ передбачає розміщення українських військових у двох державах:

  • у Турецькій Республіці – корвет ВМС "Гетьман Іван Мазепа" (тип "Ada") зі штатним екіпажем до 106 осіб.
  • у Великій Британії – п'ять протимінних кораблів ("Черкаси", "Чернігів", "Маріуполь", "Мелітополь" і "Генічеськ") разом зі штабом управління дивізіону протимінних кораблів – загалом до 216 військовослужбовців.

За словами урядовців, це рішення спрямоване на отримання нової військової техніки від міжнародних партнерів, а також на підвищення обороноздатності України.

Однак Туреччина, відповідно до Конвенції про режим проток 1936 року, наразі не дозволяє повернення українських суден через Чорноморські протоки. Тому зазначені підрозділи залишатимуться за межами країни до отримання дозволу на транзит і завершення дії воєнного стану.

Фінансування перебування цих підрозділів за кордоном у 2025 році заплановане в межах бюджету Міністерства оборони й становитиме 135 мільйонів гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовослужбовці польської армії поїдуть в Україну, щоб навчитися техніці збивання дронів.

