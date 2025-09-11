19:59  11 сентября
В Сумской области погиб известный украинский актер
19:31  11 сентября
В Киеве полиция расследует убийство женщины и ее несовершеннолетней дочери
15:14  11 сентября
Завтра в Украине похолодает до +16 градусов
11 сентября 2025, 18:55

Польша отправит своих военных в Украину

11 сентября 2025, 18:55
иллюстративное фото: из открытых источников
Военнослужащие польской армии поедут в Украину, чтобы научиться технике сбивания дронов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, представители польской армии посетят Украину, чтобы под руководством местных инструкторов научиться технике сбивания вражеских беспилотников.

Как сообщалось, в Польше обнаружили обломки 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки 10 сентября. Один из русских дронов упал на территорию военной базы.

Польша армия Украина дрон война
11 сентября 2025
