Польша отправит своих военных в Украину
Военнослужащие польской армии поедут в Украину, чтобы научиться технике сбивания дронов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Reuters.
По данным агентства, представители польской армии посетят Украину, чтобы под руководством местных инструкторов научиться технике сбивания вражеских беспилотников.
Как сообщалось, в Польше обнаружили обломки 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки 10 сентября. Один из русских дронов упал на территорию военной базы.
10 сентября 2025, 11:15
11 сентября 2025
10 сентября 2025
05 сентября 2025
01 сентября 2025
11 сентября 2025, 18:45
07 августа 2025
06 августа 2025
05 августа 2025
