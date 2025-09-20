13:50  20 сентября
20 сентября 2025, 14:49

Зеленский анонсировал создание отдельных штурмовых войск с "дроновой составляющей"

20 сентября 2025, 14:49
Фото: zsu.gov.ua
В составе Сил обороны Украины сформируют отдельные штурмовые войска с "дроновой составляющей". Официально новые войска создадут через семь-десять дней

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами 19 сентября, передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, соответствующее решение уже принято.

"Будем сейчас делать отдельные штурмовые войска, принято это решение. Сейчас все готовится, и я думаю, где-то неделя-десять дней и все будет работать", – сказал он.

Решение было принято после анализа результатов штурмовых батальонов и полков, которые уже показывают хорошие результаты в течение 2025 года. Новые подразделения планируют сделать современными: "с дроновой составляющей и всем остальным".

Президент отметил, что штурмовые подразделения будут работать в тесном взаимодействии с десантно-штурмовыми и другими силами, выполняя комплексные боевые задачи.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ сорвали наступательную операцию российских войск на Сумы. Также он отметил, что украинские военные продолжают активно противостоять штурмовым действиям россиян в Донецкой и Запорожской областях.

война армия ВСУ Зеленский Владимир штурмовые войска
