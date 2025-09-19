Фото: иллюстративное

Об этом сообщает "fraza.ua", передает RegioNews.

По данным следователей, организаторы годами работали с территории Украины, ориентируясь на граждан ЕС и Турции. Схема была выстроена так, чтобы создавать иллюзию легальных сервисов, однако на самом деле операторы выманивали средства, обещая "выгодные" инвестиции или товары. После предоплаты клиенты оставались без денег и без обещанных услуг.

По предварительным оценкам, мошенники получили десятки миллионов долларов прибыли. Деньги проходили через ряд банковских счетов, конвертировались в наличные деньги и выводились за границу. В сеть входили десятки колцентров, которые ежедневно совершали тысячи звонков за границу.

Ключевой фигурой в схеме следствие считает гражданку Турции Коч Сердем, известную под именами Асми или Бахар. Она координировала деятельность сети, но после проведения спецоперации была депортирована из Украины. Турецкие власти, по данным источников, настаивают на ее уголовном преследовании.

Ключевых фигурантов депортировали или готовят в суд

Еще один фигурант дела – Çağrı Öztürk, известный в Турции как телевизионный продавец, причастен к ряду афер с подменой товаров. Именно он, по версии следователей, снабжал часть мошеннических схем в украинские колцентры.

Сеть действовала из Украины, обманывая иностранцев

СБУ отмечает, что организаторы сети предстанут перед судом. Дело имеет международное измерение, ведь преступления охватывали несколько стран. Поэтому, по словам силовиков, для эффективного расследования необходима координация между Украиной, Турцией и государствами ЕС.

Ранее сообщалось, в Украине появился новый способ мошенничества с использованием искусственного интеллекта, когда злоумышленники присылают голосовые сообщения, имитируя голос жертвы. Эксперты предостерегают, что подобные случаи становятся все чаще и требуют особой осторожности пользователей.