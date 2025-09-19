Спецоперация ССО: в Курской области уничтожен логистический центр морской пехоты РФ

Скриншот с видео

В ночь на 18 сентября подразделения Сил специальных операций Украины нанесли удар по логистическому хабу 810-й отдельной бригады морской пехоты России, расположенном в Курской области

Об этом сообщило командование ССО, передает RegioNews.

Так, в результате удара было поражено:

базу хранения материальных средств;

склады с боеприпасами;

место скрытого размещения вооружений и военной техники бригады.

По информации украинских спецоператоров, 810-я бригада, дислоцирующаяся в оккупированном Севастополе, активно участвует в наступательных действиях на Северо-Слобожанском направлении.

Личный состав бригады, по данным ССО, причастен к военным преступлениям, в том числе казням украинских военнопленных.

Напомним, в течение июня-августа подразделения ССО нанесли ряд ударов по врагу. Их деятельность охватила не только оккупированные территории, но и отдаленный тыл Российской Федерации.