12:53  19 сентября
Смертельное ДТП в Житомире: под колесами авто погиб работник прокуратуры
11:06  19 сентября
ДТП на Окружной в Киеве: отбойник насквозь проткнул авто, погиб мужчина
10:22  19 сентября
"Похоронил" мать ради денег: в Киеве мошеннику сообщили о подозрении
UA | RU
UA | RU
19 сентября 2025, 11:29

Спецоперация ССО: в Курской области уничтожен логистический центр морской пехоты РФ

19 сентября 2025, 11:29
Читайте також українською мовою
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

В ночь на 18 сентября подразделения Сил специальных операций Украины нанесли удар по логистическому хабу 810-й отдельной бригады морской пехоты России, расположенном в Курской области

Об этом сообщило командование ССО, передает RegioNews.

Так, в результате удара было поражено:

  • базу хранения материальных средств;
  • склады с боеприпасами;
  • место скрытого размещения вооружений и военной техники бригады.

По информации украинских спецоператоров, 810-я бригада, дислоцирующаяся в оккупированном Севастополе, активно участвует в наступательных действиях на Северо-Слобожанском направлении.

Личный состав бригады, по данным ССО, причастен к военным преступлениям, в том числе казням украинских военнопленных.

Напомним, в течение июня-августа подразделения ССО нанесли ряд ударов по врагу. Их деятельность охватила не только оккупированные территории, но и отдаленный тыл Российской Федерации.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ спецоперация ССО ВСУ Курская область логистический хаб
Ночная атака на Украину: силы ПВО обезвредили 71 из 86 российских дронов
19 сентября 2025, 09:46
Дроны атаковали завод "Газпрома" в Башкортостане: вспыхнул масштабный пожар
18 сентября 2025, 11:57
Все новости »
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
В Харькове мужчина угрожал избить несовершеннолетнего сына жены
19 сентября 2025, 13:55
В Умани – более 20 тысяч хасидов: для безопасности прибыли израильские полицейские
19 сентября 2025, 13:44
CreditPlus продолжает акцию: "Возьми кредит – получи бонус на мобильный счет в счастливые часы"
19 сентября 2025, 13:18
Женщины-фермерки Харьковщины получат финансовую и образовательную поддержку: детали программы
19 сентября 2025, 13:15
На Черниговщине обезвредили боевые части сбитых вражеских дронов
19 сентября 2025, 13:10
Смертельное ДТП в Житомире: под колесами авто погиб работник прокуратуры
19 сентября 2025, 12:53
В Украине снова дешевеет картофель: что с ценами
19 сентября 2025, 12:45
В Харькове и области открыто более 3 тыс. вакансий: кому платят больше всего
19 сентября 2025, 12:36
В Киеве будут судить мужчину, который убил двух знакомых и спрятал их тела в подвале
19 сентября 2025, 12:24
Российская артиллерия ударила по Антоновке на Херсонщине: двое пострадавших
19 сентября 2025, 12:07
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Все публикации »
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Алексей Гончаренко
Все блоги »