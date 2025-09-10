16:52  10 сентября
Депутата из Закарпатья подозревают в незаконной торговле сигаретами
15:33  10 сентября
Погода в Украине 11 сентября – где ожидаются дожди
13:15  10 сентября
На Полтавщине мужчина побил знакомого до смерти
10 сентября 2025, 22:30

Украина за год экспортировала более полумиллиона тонн сахара

10 сентября 2025, 22:30
Иллюстративное фото
В прошлом году Украина экспортировала 580 тонн сахара. Это 32% от производимого в стране объема

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Украина за период с 2024 по 2025 год экспортировала 580 тысяч тонн сахара. При этом это на 16% меньше, если сравнивать с прошлым годом. Тогда Украина экспортировала около 692 тысячи тонн.

"Из общего экспорта 2024/25 МГ 17% было направлено в страны ЕС, в то время как 83% – на Мировой рынок (в 2023/24 МГ соотношение составляло 77% ЕС, 23% – Мировой рынок). Основными странами-импортерами украинского сахара в 2024/21 МР Среди стран ЕС основным покупателем украинского сахара была Болгария, куда поехало 59% всего объема", - говорят в Национальной ассоциации сахарников Украины.

В 2025 году, по прогнозам аграриев, в Украине смогут произвести 1,5 миллиона тонн сахара.

Напомним, в течение первого полугодия Украина экспортировала 226,8 тысячи тонн мяса и птицы. Это на 0,5% больше, если сравнивать с первым полугодием прошлого года. Экспорт за январь-июнь составляет 537 миллионов долларов. Главными покупателями стали Нидерланды (22,5%), Саудовская Аравия (16,9%) и Великобритания (13,8%).

10 сентября 2025
07 августа 2025
