16 вересня 2025, 03:00

USDA збільшило оцінку врожаю української пшениці

16 вересня 2025, 03:00
Фото з відкритих джерел
USDA поділились новим прогнозом щодо врожаю пшениці у світі. Йдеться про період 2025-2026 років

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Міністерство сільського господарства США (USDA) прогнозує у 2025-2026 маркетинговому році на рівні 816,2 млн т (+9,3 млн т до минулого прогнозу). При цьому прогнозу світового експорту пшениці – 214,2 млн т (+1,19 млн т). Кінцеві запаси пшениці у світі експерти прогнозують на рівні до 264,06 млн т (+3,98 млн т).

Прогноз врожаю пшениці в Україні підвищили до 23 млн т (+1 млн т). Експорт очікують на рівні 15 млн т (-0,5 млн т), кінцеві запаси – 1,93 млн т (+1 млн т).

Нагадаємо, протягом першого півріччя Україна експортувала 226,8 тисячі тонн м'яса та птиці. Це на 0,5% більше, якщо порівнювати з першим півріччям минулого року. Експорт за січень-червень цьогоріч становить 537 мільйонів доларів. Головними покупцями стали Нідерланди (22,5%), Саудівська Аравія (16,9%) і Велика Британія (13,8%).

пшениця аграрії
