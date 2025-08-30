22:53  29 августа
Россияне атаковали Запорожье, в городе пожар
22:44  29 августа
В Одессе пройдет новый литературный фестиваль
15:45  29 августа
Лето в Украине завершится жарой до +33 градусов
UA | RU
UA | RU
30 августа 2025, 01:00

Украинским фермерам будет компенсация от государства: кого коснется

30 августа 2025, 01:00
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Украинские аграрии, построившие или реконструировавшие животноводческие фермы, до конца 2026 года получат компенсации от государства. Это будет возмещение средств по программе "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей"

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

В 2025 году аграрии, занимающиеся скотоводством, получат компенсацию 25% затрат на строительство или реконструкцию ферм, доильных залов, объектов по переработке побочных продуктов животного происхождения.

Это может быть возмещение объектов, строительство и/или реконструкция которых начались не ранее 24 февраля 2022 года и которые приняты в эксплуатацию с 1 января по 30 сентября 2025 года.

Принимать заявки будут после того, как в Государственном аграрном реестре будет опубликовано соответствующее объявление. Окончание приема заявок состоится 20 октября 2025 года. Рассматривать документы будут до 5 декабря этого года.

Напомним, в Министерстве экономики разрабатывают механизм новой программы безвозвратной государственной помощи для строительства овощехранилищ на 2026 год. По словам заместителя председателя аграрного комитета Верховной Рады Степана Чернявского, в форме грантов появится помощь для строительства овощехранилищ ориентировочно на сумму 200 миллионов гривен ежегодно.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
аграрии Минэкономики компенсация
Поддержка работодателей Харькова: гранты и компенсации спасают работу для тысяч харьковчан
28 августа 2025, 17:49
Украина в топе производителей лука: сколько тонн в год выращивают украинские фермеры
27 августа 2025, 21:40
В Черниговской области разоблачили мошенничество с выплатами за разрушенное жилье
27 августа 2025, 07:45
Все новости »
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
Какие купюры в Украине подделывают чаще всего: как защищают банкноты
30 августа 2025, 02:00
Ваучеры на обучение: какие профессии выбирают украинцы
30 августа 2025, 01:40
В Киеве стало больше офисов: с чем это связано
30 августа 2025, 01:20
"Звучит пафосно, но это совсем не так": ведущий Анатолий Анатолич рассказал, сколько платит за личного водителя детям
30 августа 2025, 00:40
"Мы скрывались от ракет": актриса Анастасия Цимбалару призналась, какой момент в ее карьере был самым трудным
30 августа 2025, 00:20
Известный бренд отказался от контракта с Каменскими после ее скандала с российскими песнями
29 августа 2025, 23:54
Никак не могут продать: в ЕС резко обвалились цены на картошку – почему
29 августа 2025, 23:13
Россияне атаковали Запорожье, в городе пожар
29 августа 2025, 22:53
В Одессе пройдет новый литературный фестиваль
29 августа 2025, 22:44
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »