Иллюстративное фото

Украинские аграрии, построившие или реконструировавшие животноводческие фермы, до конца 2026 года получат компенсации от государства. Это будет возмещение средств по программе "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей"

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

В 2025 году аграрии, занимающиеся скотоводством, получат компенсацию 25% затрат на строительство или реконструкцию ферм, доильных залов, объектов по переработке побочных продуктов животного происхождения.

Это может быть возмещение объектов, строительство и/или реконструкция которых начались не ранее 24 февраля 2022 года и которые приняты в эксплуатацию с 1 января по 30 сентября 2025 года.

Принимать заявки будут после того, как в Государственном аграрном реестре будет опубликовано соответствующее объявление. Окончание приема заявок состоится 20 октября 2025 года. Рассматривать документы будут до 5 декабря этого года.

Напомним, в Министерстве экономики разрабатывают механизм новой программы безвозвратной государственной помощи для строительства овощехранилищ на 2026 год. По словам заместителя председателя аграрного комитета Верховной Рады Степана Чернявского, в форме грантов появится помощь для строительства овощехранилищ ориентировочно на сумму 200 миллионов гривен ежегодно.