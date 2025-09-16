Фото з відкритих джерел

В Україні за тиждень змінились цінники на популярні овочі. Деякі з них зросли в ціні

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

В Україні продовжує дорожчати білокачанна капуста: зараз вартість становить 9-20 гривень за кілограм. Також розширився діапазон цін на пекінську (30 – 35 гривень за кілограм) та цвітну капусти (25 – 38 гривень за кілограм). Помідор за тиждень подорожчав до 12-55 гривень за кілограм: причиною називають зниження пропозиції.

При цьому подешевшала морква до 8-12 гривень за кілограм. Цибуля впала в ціні до 9-12 гривень за кілограм. Огірки подешевшали до 15-30 гривень за кілограм, кабачки до 10-17 гривень за кілограм, перець Білозерка до 25-40 гривень за кілограм, баклажан до 25-30 гривень за кілограм.

Нагадаємо, раніше експерти говорили про подорожчання курятини в Україні. Якщо минулого року середня вартість філе становила 167,36 гривні, то цьогоріч ціна піднялась вже до 238,87 гривні за кілограм. Тобто йдеться про подорожчання в майже півтора раза.