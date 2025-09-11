Иллюстративное фото

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

По словам аналитиков, с капустой наблюдается негативная ценовая тенденция, поскольку производители практически всех регионов приступили к сбору поздних сортов этого овоща.

За прошлую неделю капуста упала в цене на 19%. По состоянию на 11 сентября большинство производителей отгружают свой товар по 6-12 гривен за килограмм. Для сравнения еще неделю назад это было от 7 до 16 гривен за килограмм в среднем.

Эксперты объясняют, что погода не лучше отразилась на товарном виде капусты. Например, из-за длительной засухи на капустных полях развились заболевания и вредители, что впоследствии привело к растрескиванию кочанов капусты.

"При этом цены на белокочанную капусту в Украине сейчас в среднем на 50% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Стоит отметить, что многие производители считают снижение цен в данном сегменте временным явлением, поскольку на сегодняшний день в продажу поступает капуста, которая не пригодна к закладке на длительное хранение", - говорят аналитики.

Напомним, ранее эксперты говорили, что в Украине рост цен на картофель пока можно не ждать. Как пояснили в УКАБ, на продажу в основном идет картофель из Львовской, Житомирской и Черниговской области. В этом году эти области от засухи не пострадали.