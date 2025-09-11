Стоимость картофеля в Украине изменилась: какие цены в супермаркетах
В Украине в этом году картофель стал дешеветь. Стало известно, какие ценники в популярных сетях супермаркетов
Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.
По данным журналистов, стоимость килограмма картофеля в популярных сетях супермаркетов такова:
- Metro 15,70 гривны;
- Auchan 14,70 гривны;
- Megamarket 18,90 гривны;
- АТБ 14,85 гривны;
- Сильпо 14,70 гривны;
- Varus 14,90 гривны.
При этом килограмм розового картофеля будет стоить следующим образом:
- Auchan 26,90 гривны;
- Novus 29,99 гривны;
- Сильпо 28 гривен;
- Metro 25,90 гривны.
Напомним, ранее сообщалось о снижении цен на пшеницу в Украине на 100-200 гривен в неделю. Основной причиной называют тенденции мирового рынка.
В Украине снова изменились цены на огурцы: сколько тратить на килограммВсе новости »
08 сентября 2025, 22:05Индекс борща: как популярное блюдо украинцев подорожало
05 сентября 2025, 23:45Будут ли в Украине расти цены на хлеб: как повлияет ситуация с мукой
05 сентября 2025, 23:00
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
Эксфутболист сборной Украины обвинил руководство киевского "Динамо" в коррупции
11 сентября 2025, 23:54Келлог обсудил с Умеровым в Киеве гарантии безопасности для Украины
11 сентября 2025, 23:39Франция перебрасывает истребители к польско-украинской границе
11 сентября 2025, 23:14Эксначальник сервисного центра МВД в Ровенской области забыл задекларировать более 3 млн грн
11 сентября 2025, 22:55Что будет с ценами на капусту: эксперты рассказали, каких ценников ждать украинцам
11 сентября 2025, 22:50На Волыни самолет сбросил ракету на жилой дом
11 сентября 2025, 22:41Певец MELOVIN оказался в больнице: артист рассказал, что заставило его плакать
11 сентября 2025, 22:30За скандальную главу Хмельницкой МСЭК Крупу внесли полный залог
11 сентября 2025, 22:12Атака российских дронов на Польшу. Какие выводы?
11 сентября 2025, 21:57
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Все блоги »