19:59  11 сентября
В Сумской области погиб известный украинский актер
19:31  11 сентября
В Киеве полиция расследует убийство женщины и ее несовершеннолетней дочери
15:14  11 сентября
Завтра в Украине похолодает до +16 градусов
11 сентября 2025, 21:50

Стоимость картофеля в Украине изменилась: какие цены в супермаркетах

11 сентября 2025, 21:50
Иллюстративное фото
В Украине в этом году картофель стал дешеветь. Стало известно, какие ценники в популярных сетях супермаркетов

Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.

По данным журналистов, стоимость килограмма картофеля в популярных сетях супермаркетов такова:

  • Metro 15,70 гривны;
  • Auchan 14,70 гривны;
  • Megamarket 18,90 гривны;
  • АТБ 14,85 гривны;
  • Сильпо 14,70 гривны;
  • Varus 14,90 гривны.

При этом килограмм розового картофеля будет стоить следующим образом:

  • Auchan 26,90 гривны;
  • Novus 29,99 гривны;
  • Сильпо 28 гривен;
  • Metro 25,90 гривны.

Напомним, ранее сообщалось о снижении цен на пшеницу в Украине на 100-200 гривен в неделю. Основной причиной называют тенденции мирового рынка.

11 сентября 2025
07 августа 2025
