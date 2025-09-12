Как остановить Shahed: Зеленский назвал стоимость и количество необходимого оружия

Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что для уничтожения 800 российских беспилотников Shahed ежедневно необходимо не менее 500 украинских перехватчиков, а идеально – 1600

Об этом он сказал во время 21-й Ежегодной встречи YES, передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Стоимость одного перехватчика – около 3000 евро. Это ответ, как остановить Shahed", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, чтобы Россия не могла запускать 800 дронов ежедневно, Украина должна ответить зеркально – отправить в ответ тысячу. Пока же страна отвечает в десять раз меньше.

От партнеров необходимо, чтобы они помогли финансово и эти решения необходимо принимать сегодня.

"Почему сегодня? Отвечаем. Мы сбиваем шахеды интерсепторами. Они уже реактивные, двигатели у новых дронов. Нам нужны теперь новые интерсепторы, быстрые. Завтра они (ред. россияне) найдут другое оружие. Мы должны отвечать зеркально", — пояснил президент.

Напомним, только за первые пять дней сентября РФ применила против Украины 1300 ударных беспилотников, почти 900 управляемых авиабомб и до полусотни ракет разных типов.

Читайте также: Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"