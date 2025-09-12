19:12  12 сентября
В Киеве мужчина за час ограбил двух детей
16:49  12 сентября
Стрельба в автосервисе на Львовщине: стали известны новые подробности
16:05  12 сентября
В эти выходные в Украине будет переменная погода
12 сентября 2025, 18:41

Как остановить Shahed: Зеленский назвал стоимость и количество необходимого оружия

12 сентября 2025, 18:41
Читайте також українською мовою
Фото: Офис Президента
Читайте також
українською мовою

Президент Владимир Зеленский заявил, что для уничтожения 800 российских беспилотников Shahed ежедневно необходимо не менее 500 украинских перехватчиков, а идеально – 1600

Об этом он сказал во время 21-й Ежегодной встречи YES, передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Стоимость одного перехватчика – около 3000 евро. Это ответ, как остановить Shahed", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, чтобы Россия не могла запускать 800 дронов ежедневно, Украина должна ответить зеркально – отправить в ответ тысячу. Пока же страна отвечает в десять раз меньше.

От партнеров необходимо, чтобы они помогли финансово и эти решения необходимо принимать сегодня.

"Почему сегодня? Отвечаем. Мы сбиваем шахеды интерсепторами. Они уже реактивные, двигатели у новых дронов. Нам нужны теперь новые интерсепторы, быстрые. Завтра они (ред. россияне) найдут другое оружие. Мы должны отвечать зеркально", — пояснил президент.

Напомним, только за первые пять дней сентября РФ применила против Украины 1300 ударных беспилотников, почти 900 управляемых авиабомб и до полусотни ракет разных типов.

Читайте также: Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"

Украина РФ шахеды война оружие Владимир Зеленский партнеры помощь
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
