16:49  12 вересня
Стрілянина в автосервісі на Львівщині: стали відомі нові подробиці
16:05  12 вересня
Цими вихідними в Україні буде доволі мінлива погода
11:28  12 вересня
На Житомирщині під час пожежі загинув чоловік
12 вересня 2025, 18:41

Як зупинити Shahed: Зеленський назвав вартість та кількість необхідної зброї

12 вересня 2025, 18:41
Фото: Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський заявив, що для знищення 800 російських безпілотників Shahed щодня необхідно щонайменше 500 українських перехоплювачів, а ідеально – 1600

Про це він сказав під час 21-ої Щорічної зустрічі YES передає RegioNews із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вартість одного перехоплювача – близько 3000 євро. Це відповідь, як зупинити Shahed", – наголосив Зеленський.

За його словами, щоб Росія не могла запускати 800 дронів щодня, Україна має відповісти дзеркально – відправити у відповідь тисячу. Наразі ж країна відповідає у десять разів менше.

Від партнерів необхідно, щоб вони допомогли фінансово, і ці рішення необхідно приймати сьогодні.

"Чому сьогодні? Відповідаємо. Ми збиваємо шахеди інтерсепторами. Вони вже реактивні, двигуни у нових дронів. Нам потрібні тепер вже нові інтерсептори, швидкі. Завтра вони (ред. росіяни) знайдуть іншу зброю. Ми повинні відповідати дзеркально", – пояснив президент.

Нагадаємо, лише за перші п'ять днів вересня РФ застосувала проти України 1 300 ударних безпілотників, майже 900 керованих авіабомб та до пів сотні ракет різних типів.

Читайте також: Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"

Сили ППО знешкодили 33 із 40 БпЛА, якими росіяни атакували Україну
12 вересня 2025, 09:14
ЗСУ ліквідували за добу близько 900 російських окупантів, – Генштаб
12 вересня 2025, 07:31
Келлог обговорив з Умєровим у Києві гарантії безпеки для України
11 вересня 2025, 23:39
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
У Резерв+ відключать важливі послуги
12 вересня 2025, 19:51
Міжнародна підтримка для Харківщини: нові проєкти допомоги вимушеним переселенцям
12 вересня 2025, 19:39
Чинного нардепа підозрюють у держзраді та шахрайстві: ДБР завершило розслідування
12 вересня 2025, 19:21
У Києві чоловік за годину пограбував двох дітей
12 вересня 2025, 19:12
Субсидії для аграріїв Харківщини: держава відкрила прийом заявок
12 вересня 2025, 18:29
У Запоріжжі патрульні врятували чоловіка
12 вересня 2025, 18:25
На Закарпатті військового засудили до двох років через те, що він переслав порно на Facebook Держспецзв'язку
12 вересня 2025, 18:25
У Тернополі ветерани війни та їхні родини вивчатимуть англійську
12 вересня 2025, 17:58
На Дніпропетровщині росіяни вбили жінку
12 вересня 2025, 17:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
