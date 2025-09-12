Як зупинити Shahed: Зеленський назвав вартість та кількість необхідної зброї

Фото: Офіс Президента

Про це він сказав під час 21-ої Щорічної зустрічі YES передає RegioNews із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вартість одного перехоплювача – близько 3000 євро. Це відповідь, як зупинити Shahed", – наголосив Зеленський.

За його словами, щоб Росія не могла запускати 800 дронів щодня, Україна має відповісти дзеркально – відправити у відповідь тисячу. Наразі ж країна відповідає у десять разів менше.

Від партнерів необхідно, щоб вони допомогли фінансово, і ці рішення необхідно приймати сьогодні.

"Чому сьогодні? Відповідаємо. Ми збиваємо шахеди інтерсепторами. Вони вже реактивні, двигуни у нових дронів. Нам потрібні тепер вже нові інтерсептори, швидкі. Завтра вони (ред. росіяни) знайдуть іншу зброю. Ми повинні відповідати дзеркально", – пояснив президент.

Нагадаємо, лише за перші п'ять днів вересня РФ застосувала проти України 1 300 ударних безпілотників, майже 900 керованих авіабомб та до пів сотні ракет різних типів.

Читайте також: Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"