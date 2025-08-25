Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"

Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь

Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь

Фото: Ефрем Лукацкий/AP

Перед Днем Независимости Украины отечественные власти засветили одну из отечественных разработок в области военно-промышленного комплекса. Эта разработка – крылатая ракета FP-5 "Фламинго" большой дальности. Причем реакция российской стороны на появление информации об этой ракете стала достаточно неожиданной. Местные OSINTеры сразу начали рыть интернет в поиске какой-то информации об этой ракете и якобы нашли какие-то адреса – в Ивано-Франковске, Калуше, Вишневом под Киевом – связаны с производством или производителями этой ракеты.

Все это свидетельствует о том, что ракета эта не менее достойна внимания. И, может быть, станет очень неприятным сюрпризом для некоторых российских предприятий. Да, даже несмотря на то, что информация о "Фламинго" уже вытекла (вполне контролируется) в открытый доступ. Что же это за такое оружие и чем оно угрожает России?

Не требуется никаких разрешений

Для начала отметим главный козырь крылатой ракеты FP-5. Это украинское ее производство. То есть украинцы в случае использования этого оружия никому ничего не должны. К примеру, на День Независимости в СМИ появилась информация о том, что США предоставляют Украине дальнобойные ракеты ERAM.

Предоставляя их якобы несколько тысяч, использовать для ударов по Москве эти ракеты не выйдет по сугубо техническим причинам не получится, а вот по ближним регионам (или по фронту, для этого самолеты, из которых запускаются ракеты, можно использовать с такого расстояния, где им ничего не угрожает) Российской Федерации – вполне возможно. Но!

При этом Украине придется согласовывать свои действия с США. Проще говоря – придется просить разрешение на любую такую операцию. Сами понимаете, это создает ряд проблем как логистических, так и сугубо военных. Своя же ракета – это своя ракета, для ее использования не требуются ничьи разрешения. Подготовил платформу для запуска, нажал кнопку – и ждешь результата.

Параметры "Фламинго"

Именно так, платформу, потому что запускается эта ракета с земли. Одна из причин – немаленькие ее размеры. Как известно, взлетный вес "Фламинго" (название у него такое из-за цвета первых образцов, розовый; затем его изменили, а название так и оставили) около 6 тонн, размах крыла – 6 метров. Для сравнения – учебно-тренировочный самолет Aero L-39 Albatros, который могут регулярно видеть жители всех украинских населенных пунктов, в которых базируются бригады тактической авиации, размах крыла чуть более 9 метров, а взлетный вес под 5 тонн.

То есть ракета FP-5 вполне соизмерима с небольшим самолетом. Боевая часть "Фламинго", то есть то, сколько заряда может нести ракета – от 1 до 1,15 тонн. У дронов, которые сейчас атакуют объекты на территории Российской Федерации, этот показатель в несколько раз или даже на порядок меньше. Вывод – мощность последствий удара кратно вырастет.

Крейсерская скорость полета "Фламинго" около 900 км/ч, система наведения - одна из главных составляющих в нынешних условиях - спутниковая и инерциальная, то есть устойчивая к радиоэлектронной борьбе. Ценность инерциальной системы в полной автономности и нечувствительности к электронным помехам. Конечно, здесь есть и минусы, главный из которых – точность. Но, во-первых, для того, система наведения и комбинированная, есть и спутниковая составляющая.

Куда может долететь FP -5

А во-вторых, здесь уже следует говорить о том, зачем нужна такая ракета. Точность "Фламинго" заявлена более 14 метров. Конечно, если бить по танку, можно запросто промахнуться. Но танк – пример совсем неудачный, потому что никто не будет тратить ракету с тонной боевого заряда на такой мелкий объект. Оружие типа FP-5 нужно для ударов по большим, масштабным объектам.

Например, по тем, которые уже терпят удары со стороны Украины. Это объекты нефтеперерабатывающей отрасли, военно-промышленного комплекса и т.д. Нефтеперерабатывающий завод – это такая территория, где погрешность в 10-15 метров хоть и является неприятной, но совсем не критической. Для тех, кто наносит удар, конечно.

И здесь мы переходим к главному параметру "Фламинго", дальности полета. А он заявлен в 3 тысячи километров. Что это значит? Это значит, во-первых, что под ударом новых украинских ракет оказывается вся европейская часть Российской Федерации. Мурманск с базами подлодок и аэродромом "Оленья". Санкт-Петербург с Финским заливом, где уже получил свой морской терминал "Усть-Луга", самый крупный нефтеналивной терминал РФ на Балтике. Столицы страны-агрессора Москва. Приволжские промышленные комплексы. Нефтяные и не только структуры Башкортостана. Два огромных уральских промышленных города-гиганта – Челябинск и Екатеринбург.

Более того, чисто теоретически "Фламинго" может долететь даже до Омска. А Омск – это не просто себе ворота в Сибирь. Это и самый крупный нефтеперерабатывающий завод Российской Федерации. Более того – на грани дальности полета FP-5 – уже даже Уренгой, нефтегазовая столица страны-агрессора, место, откуда начинаются все нити трубопроводов, благодаря которым РФ до сих пор может выживать и вести войну.

Впрочем, об Уренгой – это больше для красного словечка, а вот Омский НПЗ – это вполне реальный и важный объект для удара. Последствия же уничтожения или выведения из строя такого объекта мы можем спрогнозировать, наблюдая за тем, как уже сейчас на Дальнем Востоке (как в отдаленном от объектов нефтепереработки регионе) и в оккупированных украинских регионах (как самых проблемных с точки зрения логистики) исчез бензин.

Будущие проблемы с бензином на территории всей России

Масштабируя эти последствия, мы можем в перспективе увидеть, как проблемы с бензином – и не такие, как талоны или временные очереди, а в формате, скажем, юга Запорожской области, где, по словам жителей, "бензина нет во всем районе вообще, один бензовоз, который пригнали несколько дней назад, разобрали за два часа".

Что будет означать не только и не столько проблемы для всего российского общества – здесь каких-то серьезных социальных бунтов не стоит ожидать – сколько серьезных трабли для тех структур, которые работают на войну в Украине.

Именно в этом и главная задача таких ракет как "Фламинго". Всем понятно, что Владимир Путин будет продолжать войну до того момента, пока сможет это делать. И остановит его только невозможность. Давайте вспомним, что все те "зерновые соглашения", которые давно уже забыты, не стали столь эффективным средством для возобновления коммерческого движения украинских судов по Черному морю, как морские дроны, фактически победившие Черноморский флот России.

Почему Россия стала использовать гораздо меньше ракет для ударов по Украине? Ибо ГУР, СБУ и другие структуры провели ряд удачных операций, нанеся серьезные удары по инфраструктуре этой составляющей ядерной триады РФ. Операций настолько удачных, кто Путин даже заставил Александра Лукашенко заговорить, якобы от своего имени (но мы же понимаем все механизмы появления таких слов у белорусского вассала Кремля), о "воздушном перемирии".

Словом, там, где Путин получает серьезное, катастрофическое для него сопротивление – он просто вынужден остановиться или притормозить. Так будет и на Земле. Когда ему просто не станет чем, как и с помощью чего везти новое мясо на фронт, он вынужденно остановится. А теперь давайте посмотрим, что происходит в России в последние месяцы.

Украинский план

Сначала мы видим дроновые атаки на аэропорты. Без каких-либо особо серьезных последствий в виде ударов – но Украина срывает работу этих транспортных объектов. Россия, так или иначе, вынуждена переключиться на железнодорожный и автомобильный транспорт.

Далее следуют удары одновременно и по железнодорожной инфраструктуре, и по нефтеперерабатывающим комплексам. То есть Украина фактически выталкивает весь транспорт военного времени на автодороги – и вместе с тем пытается уничтожить объекты по переработке нефти на бензин, чтобы по этим дорогам нечем было вести как новобранцев, так и оружие.

Ну и, конечно, экспорт нефти. Все это в комплексе создает серьезные проблемы всей логистике в целом. От поставки завербованных и опрокидывания уже имеющихся сил с одной части ЛБЗ на другую до транспортировки всех необходимых на войне вещей – техники, боеприпасов, горюче-смазочных материалов.

И здесь мы узнаем о появлении ракет "Фламинго". Которые могут долететь до Омского НПЗ. А вся европейская часть РФ, со всеми перечисленными ранее стратегическими важностями объектами перед ними, как на ладони.

Что это значит? Только одно. Более чем прозрачный намек на фоне возможных переговоров и остановки войны – "мы имеем чем уничтожить всю вашу инфраструктуру, и вы в конце концов, рано или поздно, все равно остановитесь; но уже без этих, тех – и даже там за Уралом – предприятий".

Собственно, осталось одно – увидеть FP-5 в действии. Потому что Зеленский и заявил, что "Фламинго" уже испытывали, одно дело, когда это делается тайно и без объявления – и совсем другое, когда прилетит, скажем, на какой-то из трех (или на все три сразу) нефтеперерабатывающих заводов в Уфе. И прилетит с такой видеофиксацией – а среди местных обязательно найдутся желающие снять полет такой немаленькой ракеты на смартфон и выложить потом в соцсети – что будет очевидно: это она и есть.

Тогда станет окончательно понятно, насколько уязвима большая часть критической российской инфраструктуры. То есть насколько велика будет цена России за каждый последующий день войны.