Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 12 сентября российская армия атаковала Украину 40 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, более 20 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 09:00 силы ПВО сбили или подавили 33 вражеских дрона – Shahed, "Гербера" и других типов – на севере, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 6 ударных БпЛА на трех локациях.

Напомним, утром 12 сентября ударные беспилотники ударили по промышленной зоне на окраине Сум. Также россияне запустили ракеты по Битицкому старостату Сумской громады. В результате вражеских ударов есть погибшие.