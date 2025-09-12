16:49  12 вересня
12 вересня 2025, 15:57

В Україні подорожчала курятина: які ціни в супермаркетах

12 вересня 2025, 15:57
Ілюстративне фото
За останній рік в Україні відчутно подорожчало куряче м'ясо. Стало відомо, які цінники в популярних мережах супермаркетів

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

У вересні минулого року в середньому кілограм курячого філе коштував 167,36 гривні. Цьогоріч середня вартість вже піднялась до 238,87 гривні за кілограм. Тобто йдеться про подорожчання в майже півтора раза.

У популярних мережах супермаркетів такі ціни за кілограм курячого філе:

  • Metro 277,58 гривні;
  • Novus 234 гривні;
  • Megamarket 245,10 гривні;
  • АТБ 243,29 гривні;
  • Сільпо 230 гривень;
  • Varus 229,90 гривні.

Нагадаємо, раніше експерти говорили про те, що в Україні зростання цін на картоплю поки що можна не чекати. Як пояснили в УКАБ, на продаж здебільшого йде картопля з Львівської, Житомирської та Чернігівської області. Цьогоріч ці області від посухи не постраждали.

ціни подорожчання
