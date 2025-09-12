Ілюстративне фото

За останній рік в Україні відчутно подорожчало куряче м'ясо. Стало відомо, які цінники в популярних мережах супермаркетів

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

У вересні минулого року в середньому кілограм курячого філе коштував 167,36 гривні. Цьогоріч середня вартість вже піднялась до 238,87 гривні за кілограм. Тобто йдеться про подорожчання в майже півтора раза.

У популярних мережах супермаркетів такі ціни за кілограм курячого філе:

Metro 277,58 гривні;

Novus 234 гривні;

Megamarket 245,10 гривні;

АТБ 243,29 гривні;

Сільпо 230 гривень;

Varus 229,90 гривні.

Нагадаємо, раніше експерти говорили про те, що в Україні зростання цін на картоплю поки що можна не чекати. Як пояснили в УКАБ, на продаж здебільшого йде картопля з Львівської, Житомирської та Чернігівської області. Цьогоріч ці області від посухи не постраждали.