В Україні подорожчала курятина: які ціни в супермаркетах
За останній рік в Україні відчутно подорожчало куряче м'ясо. Стало відомо, які цінники в популярних мережах супермаркетів
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
У вересні минулого року в середньому кілограм курячого філе коштував 167,36 гривні. Цьогоріч середня вартість вже піднялась до 238,87 гривні за кілограм. Тобто йдеться про подорожчання в майже півтора раза.
У популярних мережах супермаркетів такі ціни за кілограм курячого філе:
- Metro 277,58 гривні;
- Novus 234 гривні;
- Megamarket 245,10 гривні;
- АТБ 243,29 гривні;
- Сільпо 230 гривень;
- Varus 229,90 гривні.
Нагадаємо, раніше експерти говорили про те, що в Україні зростання цін на картоплю поки що можна не чекати. Як пояснили в УКАБ, на продаж здебільшого йде картопля з Львівської, Житомирської та Чернігівської області. Цьогоріч ці області від посухи не постраждали.
Що буде з цінами на капусту: експерти розповіли, на які цінники чекати українцямВсі новини »
11 вересня 2025, 22:50Вартість картоплі в Україні змінилась: які ціни в супермаркетах
11 вересня 2025, 21:50В Україні за тиждень змінились ціни на овочі: що подорожчало, а що подешевшало
10 вересня 2025, 21:30
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
Правоохоронці Тернопільщини розшукують чоловіка, у якого вдома знайшли боєприпаси
12 вересня 2025, 17:05Стрілянина в автосервісі на Львівщині: стали відомі нові подробиці
12 вересня 2025, 16:49Священник на замовлення РФ наводив удари по Сумщині
12 вересня 2025, 16:35Цими вихідними в Україні буде доволі мінлива погода
12 вересня 2025, 16:05Детектива НАБУ Магамедрасулова залишили під вартою до 21 жовтня
12 вересня 2025, 15:55Гуморист Кирило Ганін прокоментував скандальний жарт про чоловіків, які загинули в Тисі
12 вересня 2025, 15:34На Вінниччині через пустощі з сірниками ледь не згорів будинок із дітьми
12 вересня 2025, 15:10Податки без стресу: у Харкові відкрили офіс для консультацій платників
12 вересня 2025, 14:52Вбивство українки в США: батька не пустили на похорон через заборону виїзду
12 вересня 2025, 14:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
Всі блоги »