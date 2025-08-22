23:11  21 августа
В центре Киева 22 августа ограничат движение: названа причина
На Сумщине младенец умер из-за безразличия родителей: супругам объявили подозрение
Несколько дней бродили в горах: на Львовщине разыскали пропавших подростков
22 августа 2025, 04:50

Что будет с ценами на картофель в Украине.

22 августа 2025, 04:50
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Многие области в Украине пострадали от засухи. Это повлияло на урожай. Экспертша объяснила, изменятся ли из-за этого цены на картофель

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Руководитель аналитического отдела УКАБ Светлана Литвин отметила, что ситуация на плодоовощном рынке в этом году улучшилась. По ее словам, на продажу в основном идет картофель из Львовской, Житомирской и Черниговской области. В этом году эти области от засухи не пострадали. Эта проблема больше повлияла на южные восточные регионы.

Поэтому эксперт убеждена, что роста цен на картофель ожидать пока не стоит.

Следует отметить, что сейчас в популярных украинских сетях супермаркетов картофель стоит:

  • Metro 16,54 гривны;
  • Auchan 31,40 гривны;
  • Novus 17,99 гривны;
  • АТБ 15,89 гривны;
  • Varus 15,90 грн;
  • Сильпо 18,90 гривны.

Ранее мы сообщали, что в Украине подешевели молочные продукты. По словам аналитиков, это связано с ограничением спроса со стороны населения и ростом импорта.

21 августа 2025
07 августа 2025
