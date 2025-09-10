Иллюстративное фото

В Украине за неделю сменились ценники на ряд овощей. Некоторые из них выросли в цене

Об этом сообщает EastFruit, передает RegioNews.

Капуста подорожала до 7-20 гривен за килограмм. Причиной называют недостаточное предложение. Морковь также выросла в цене до 8-14 гривен за килограмм.

Картофель подешевел до 10-15 гривен за килограмм. Также упала цена на столовую свеклу: до 8-12 гривен за килограмм. Огурец тоже стал дешевле: стоимость упала до 20-40 гривен за килограмм. Стали "меньшими" ценники на перец сладкий красный: до 20-55 гривен за килограмм.

При этом помидор подорожал до 10–50 гривен за килограмм. То же касается перца "Белозерка": стоимость выросла до 35-45 гривен за килограмм.

Подешевели кабачок, брокколи и цветная капуста: до 10-22 гривен, 50-70 гривен и 20-50 гривен соответственно. Выросли цены на баклажан, чеснок, сахарную кукурузу: до 20-35 гривен, 60-150 гривен, 5-10 гривен за килограмм.

Напомним, ранее сообщалось о снижении цен на пшеницу в Украине на 100-200 гривен в неделю. Основной причиной называют тенденции мирового рынка.