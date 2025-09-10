16:52  10 сентября
Депутата из Закарпатья подозревают в незаконной торговле сигаретами
15:33  10 сентября
Погода в Украине 11 сентября – где ожидаются дожди
13:15  10 сентября
На Полтавщине мужчина побил знакомого до смерти
UA | RU
UA | RU
10 сентября 2025, 21:30

В Украине за неделю изменились цены на овощи: что подорожало, а что подешевело

10 сентября 2025, 21:30
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Украине за неделю сменились ценники на ряд овощей. Некоторые из них выросли в цене

Об этом сообщает EastFruit, передает RegioNews.

Капуста подорожала до 7-20 гривен за килограмм. Причиной называют недостаточное предложение. Морковь также выросла в цене до 8-14 гривен за килограмм.

Картофель подешевел до 10-15 гривен за килограмм. Также упала цена на столовую свеклу: до 8-12 гривен за килограмм. Огурец тоже стал дешевле: стоимость упала до 20-40 гривен за килограмм. Стали "меньшими" ценники на перец сладкий красный: до 20-55 гривен за килограмм.

При этом помидор подорожал до 10–50 гривен за килограмм. То же касается перца "Белозерка": стоимость выросла до 35-45 гривен за килограмм.

Подешевели кабачок, брокколи и цветная капуста: до 10-22 гривен, 50-70 гривен и 20-50 гривен соответственно. Выросли цены на баклажан, чеснок, сахарную кукурузу: до 20-35 гривен, 60-150 гривен, 5-10 гривен за килограмм.

Напомним, ранее сообщалось о снижении цен на пшеницу в Украине на 100-200 гривен в неделю. Основной причиной называют тенденции мирового рынка.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
цены овощи
По 5 гривен уже не будет: эксперт рассказал, что ждать от цен на картофель в Украине
08 сентября 2025, 22:45
Индекс борща: как популярное блюдо украинцев подорожало
05 сентября 2025, 23:45
Будут ли в Украине расти цены на хлеб: как повлияет ситуация с мукой
05 сентября 2025, 23:00
Все новости »
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
Полиция предупреждает об ограничении движения в Киеве 11 сентября
10 сентября 2025, 23:15
Один из российских дронов упал на территорию военной базы в Польше
10 сентября 2025, 22:51
Зеленский о дронах в Польше и реакцию мировых лидеров
10 сентября 2025, 22:48
В США совершено покушение на известного сторонника Трампа, выступавшего за завершение войны в Украине
10 сентября 2025, 22:33
Украина за год экспортировала более полумиллиона тонн сахара
10 сентября 2025, 22:30
Стали известны мотивы убийства двух старшеклассников в Винницкой области
10 сентября 2025, 22:24
Без прав и под градусом: в Киеве 18-летний водитель влетел в опору
10 сентября 2025, 22:15
В Полтавской области люди бесплатно строили фортификации ради бронирования
10 сентября 2025, 21:59
Киевский апелляционный суд поддержал право на брак однополой пары
10 сентября 2025, 21:51
"Холостяк" с Тарасом Цымбалюком уже в скором времени: объявили дату премьеры
10 сентября 2025, 21:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Все блоги »