Юморист Кирилл Ганин прокомментировал скандальную шутку о мужчинах, погибших в Тисе

Украинский блогер, комик и стример Кирилл Ганин высказался по поводу шутки о погибших, пытаясь нелегально покинуть страну через реку Тису. Эта шутка, которая звучала в шоу команды "Фам Фаталь", он не считает своей и даже не озвучивала ее лично

Об этом он рассказал в интервью Маше Ефросининой, передает RegioNews.

Ганин отметил, что те, кто пытался убежать таким образом, сами несут ответственность за свой выбор: "Это был самый плохой выбор, который можно сделать. Если человек решил переплыть реку и утонул – это их сознательное решение".

"Типы, которые бежали из страны через Тису, вы взрослые люди, у вас в голове есть мозги. И если ваши мозги додумались лишь до того, чтобы утонуть в реке… ну, извините, это факт. Как можно идти против факта?" – сказал комик.

Он также подчеркнул, что во время войны страх – природное чувство, но чрезмерный страх странен: "Где бы ты ни находился, можешь умереть из-за войны. Так что бояться этого слишком – это уже не очень логично".

На замечание ведущей Маши Ефросининой о том, что у погибших остались родные, Ганин ответил, что близкие должны пытаться отговорить людей от подобных рискованных поступков.

