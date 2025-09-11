Фото: Нацполиция

В Полтавской области задержан член военно-врачебной комиссии Кременчугского районного ТЦК. Оказалось, что он брал взятки

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Задержан член ВЛК после получения 5 тысяч долларов. За эту сумму он обещал "оформить" жене военнообязанного вторую группу инвалидности, что дало бы мужу отсрочку от мобилизации. Во время обысков у него нашли:

медицинскую документацию,

более 80 тысяч долларов, 3 миллиона евро и полмиллиона гривен,

документы на недвижимость за границей.

Члену ВЛК сообщили о подозрении. Ему избрали меру пресечения – содержание под стражей с правом залога в 242 тысячи гривен.

Напомним, в середине июля в Тернополе был задержан врач, который за 3000 долларов обещал изготовить справку об инвалидности. Разоблачили преступную деятельность 27-летнего медика сотрудники следственного управления полиции совместно с СБУ.