Фото: YouTube

Родной город Дани Повара сейчас находится под временной оккупацией. Его мать и сестра переехали в Киев, но отец поддержал РФ

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Юморист, родом из Каховки, сегодня не общается с отцом. По его мнению, уже нет смысла что-либо доказывать. Как выяснилось, его отец в войне поддерживает РФ.

Даня Повар считает, что это могло произойти потому, что его отец большую часть жизни провел на территории РФ. Он также напоминает, что его отец давно был под влиянием пропаганды: мужчина не любил мероприятие Украины, не поддерживал Евромайдан, потреблял российский контент (даже выступления диктатора Путина).

Тем временем мама юмориста уехала из оккупации. Сейчас он живет с сыном в столице. В Киеве также родная сестра Дани Повара.

Справка. Даня Повар (Данило Перетягин) – украинский комик, родом из Херсона. Он стал популярным благодаря участию в YouTube-шоу и созданию роликов для социальных сетей.