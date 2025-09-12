В Сумской области разоблачили мужчину, который делал фейковые медсправки для уклонистов
Правоохранители задержали дельца, организовавшего незаконное изготовление медицинских документов для военнообязанных
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
По версии следствия, мужчина за деньги обеспечивал изготовление справок с ложными клиническими диагнозами, связанными с психическими расстройствами. Такие документы позволяли сняться с военного учета.
Фигуранта задержали при получении 84 тысяч гривен от "клиента". Ранее правоохранители задокументировали еще одну "сделку" – на 168 тысяч гривен.
Задержанному инкриминируют организацию незаконной переправки лиц через границу (ч. 3 ст. 332 УКУ). Ему грозит до девяти лет заключения.
Напомним, правоохранители разоблачили в Украине шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали восьмерых организаторов. По данным следствия, за деньги от 5 до 20 тысяч долларов дельцы оформляли фиктивные документы во избежание призыва, или переправляли уклонистов за границу вне пунктов пропуска.