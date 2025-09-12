Фото: ГПСУ

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

По версии следствия, мужчина за деньги обеспечивал изготовление справок с ложными клиническими диагнозами, связанными с психическими расстройствами. Такие документы позволяли сняться с военного учета.

Фигуранта задержали при получении 84 тысяч гривен от "клиента". Ранее правоохранители задокументировали еще одну "сделку" – на 168 тысяч гривен.

Задержанному инкриминируют организацию незаконной переправки лиц через границу (ч. 3 ст. 332 УКУ). Ему грозит до девяти лет заключения.

Напомним, правоохранители разоблачили в Украине шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали восьмерых организаторов. По данным следствия, за деньги от 5 до 20 тысяч долларов дельцы оформляли фиктивные документы во избежание призыва, или переправляли уклонистов за границу вне пунктов пропуска.