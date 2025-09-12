11:54  12 сентября
Подробности ДТП с участием детектива НАБУ на Прикарпатье: обнародованы фото и видео
08:30  12 сентября
Укрзализныця назначила дополнительные поезда на сентябрь
07:43  12 сентября
В Хмельницкой области во время монтажа упала вышка с рабочими: один погиб, другой в больнице
UA | RU
UA | RU
12 сентября 2025, 11:13

В Сумской области разоблачили мужчину, который делал фейковые медсправки для уклонистов

12 сентября 2025, 11:13
Читайте також українською мовою
Фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

Правоохранители задержали дельца, организовавшего незаконное изготовление медицинских документов для военнообязанных

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

По версии следствия, мужчина за деньги обеспечивал изготовление справок с ложными клиническими диагнозами, связанными с психическими расстройствами. Такие документы позволяли сняться с военного учета.

Фигуранта задержали при получении 84 тысяч гривен от "клиента". Ранее правоохранители задокументировали еще одну "сделку" – на 168 тысяч гривен.

Задержанному инкриминируют организацию незаконной переправки лиц через границу (ч. 3 ст. 332 УКУ). Ему грозит до девяти лет заключения.

Напомним, правоохранители разоблачили в Украине шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали восьмерых организаторов. По данным следствия, за деньги от 5 до 20 тысяч долларов дельцы оформляли фиктивные документы во избежание призыва, или переправляли уклонистов за границу вне пунктов пропуска.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Сумская область задержание уклонение от мобилизации медицинская документация
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
Подробности ДТП с участием детектива НАБУ на Прикарпатье: обнародованы фото и видео
12 сентября 2025, 11:54
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
12 сентября 2025, 11:35
В Житомирской области во время пожара погиб мужчина
12 сентября 2025, 11:28
В парламентском номере убитого Парубия обнаружили арсенал оружия: подробности
12 сентября 2025, 10:55
На Львовщине ночью поезд насмерть сбил мужчину
12 сентября 2025, 10:42
Обстрел Запорожской области: произошли масштабные пожары, погиб человек
12 сентября 2025, 10:25
Россияне обстреляли из артиллерии Херсон: в ОВА показали последствия
12 сентября 2025, 10:16
Во Львовской области 18-летний водитель Mercedes насмерть сбил мужчину
12 сентября 2025, 09:54
Реконструкция возможных договоренностей: что мог привезти Путин с Аляски
12 сентября 2025, 09:40
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
Все публикации »
Владимир Фесенко
Игорь Луценко
Вадим Денисенко
Все блоги »