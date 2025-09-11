Фото: полиция

Полицейские разоблачили трех мужчин, которые пытались незаконно переправить военнообязанного через границу в Молдову

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Дельцы – 22, 25 и 29-летний жители Винницкой, Одесской и Николаевской областей. Правоохранители выяснили, что николаевец подыскал в Одессе "клиента" и вместе с сообщниками пообещал за 11 500 долларов переправить его в Молдову вне пунктов пропуска.

После договоренности мужчины встретились в городе, где "клиент" перевел на электронный кошелек дельца 3000 долларов задатка. Впоследствии к схеме присоединились еще два участника.

Сообщник из Винницкой области организовал для "клиента" поездку в пограничное село в Подольском районе Одесщины, а местный передал ему карту с маршрутом перехода на молдавскую сторону.

По плану дельцов, мужчина должен был переждать ночью в заброшенном здании у границы, а затем по их инструкциям отправиться пешком, минуя пограничные наряды. Полный расчет планировали получить уже после успешного перехода.

Однако завершить схему злоумышленникам не удалось – их разоблачили правоохранители. Трое сообщников задержали в Виннице, Одессе и Подольщине. В ходе обысков следователи изъяли мобильные телефоны и автомобиль, также решается вопрос об аресте их имущества.

Всем трем фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины (организация незаконной переправки лиц через государственную границу). Им грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Суд избрал двум из них меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, еще одному – ночной домашний арест.

Правоохранители устанавливают других причастных к схеме.

