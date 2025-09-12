Гуморист Кирило Ганін прокоментував скандальний жарт про чоловіків, які загинули в Тисі

Фото: з відкритих джерел

Український блогер, комік та стрімер Кирило Ганін висловився щодо жарту про людей, які загинули, намагаючись нелегально покинути країну через річку Тису. Цей жарт, який звучав у шоу команди "Фам Фаталь", він не вважає своїм і навіть не озвучував його особисто

Про це він розповів в інтерв'ю Маші Євросиніній, передає RegioNews.

Ганін зазначив, що ті, хто намагався втекти таким чином, самі несуть відповідальність за свій вибір: "Це був найгірший вибір, який можна зробити. Якщо людина вирішила перепливти річку і втонула – це їх свідоме рішення".

"Тіпи, які втікали з країни через Тису, ви дорослі люди, у вас в голові є мізки. І якщо ваші мізки додумалися лише до того, щоб втонути у річці… ну, вибачте, це ж факт. Як можна йти проти факту?" – сказав комік.

Він також підкреслив, що в час війни страх – природне почуття, але надмірний страх є дивним: "Де б ти не знаходився, можеш померти через війну. Тож боятися цього надто – це вже не дуже логічно".

На зауваження ведучої Маші Єфросиніної про те, що у загиблих залишилися рідні, Ганін відповів, що саме близькі мають намагатися відговорити людей від подібних ризикованих вчинків.

