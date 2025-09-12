16:49  12 вересня
Стрілянина в автосервісі на Львівщині: стали відомі нові подробиці
16:05  12 вересня
Цими вихідними в Україні буде доволі мінлива погода
11:28  12 вересня
На Житомирщині під час пожежі загинув чоловік
UA | RU
UA | RU
12 вересня 2025, 15:34

Гуморист Кирило Ганін прокоментував скандальний жарт про чоловіків, які загинули в Тисі

12 вересня 2025, 15:34
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Український блогер, комік та стрімер Кирило Ганін висловився щодо жарту про людей, які загинули, намагаючись нелегально покинути країну через річку Тису. Цей жарт, який звучав у шоу команди "Фам Фаталь", він не вважає своїм і навіть не озвучував його особисто

Про це він розповів в інтерв'ю Маші Євросиніній, передає RegioNews.

Ганін зазначив, що ті, хто намагався втекти таким чином, самі несуть відповідальність за свій вибір: "Це був найгірший вибір, який можна зробити. Якщо людина вирішила перепливти річку і втонула – це їх свідоме рішення".

"Тіпи, які втікали з країни через Тису, ви дорослі люди, у вас в голові є мізки. І якщо ваші мізки додумалися лише до того, щоб втонути у річці… ну, вибачте, це ж факт. Як можна йти проти факту?" – сказав комік.

Він також підкреслив, що в час війни страх – природне почуття, але надмірний страх є дивним: "Де б ти не знаходився, можеш померти через війну. Тож боятися цього надто – це вже не дуже логічно".

На зауваження ведучої Маші Єфросиніної про те, що у загиблих залишилися рідні, Ганін відповів, що саме близькі мають намагатися відговорити людей від подібних ризикованих вчинків.

Нагадаємо, раніше український комік Даня Повар розповів про стосунки з батьком, який підтримав РФ. Гуморист родом із Каховки. За його словами, наразі він не спілкується з батьком.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна мобілізація ухилення від мобілізації Тиса гуморист Кирило Ганін жарт ухилянти
На Сумщині викрили чоловіка, який робив фейкові меддовідки для ухилянтів
12 вересня 2025, 11:13
На Полтавщині член ВЛК у ТЦК "торгував інвалідністю": яка була ціна питання
11 вересня 2025, 14:33
На Одещині спіймали ділків, які хотіли переправити чоловіка до Молдови за 11,5 тисячі доларів
11 вересня 2025, 14:15
Всі новини »
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
Правоохоронці Тернопільщини розшукують чоловіка, у якого вдома знайшли боєприпаси
12 вересня 2025, 17:05
Стрілянина в автосервісі на Львівщині: стали відомі нові подробиці
12 вересня 2025, 16:49
Священник на замовлення РФ наводив удари по Сумщині
12 вересня 2025, 16:35
Цими вихідними в Україні буде доволі мінлива погода
12 вересня 2025, 16:05
В Україні подорожчала курятина: які ціни в супермаркетах
12 вересня 2025, 15:57
Детектива НАБУ Магамедрасулова залишили під вартою до 21 жовтня
12 вересня 2025, 15:55
На Вінниччині через пустощі з сірниками ледь не згорів будинок із дітьми
12 вересня 2025, 15:10
Податки без стресу: у Харкові відкрили офіс для консультацій платників
12 вересня 2025, 14:52
Вбивство українки в США: батька не пустили на похорон через заборону виїзду
12 вересня 2025, 14:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Ігор Луценко
Вадим Денисенко
Всі блоги »