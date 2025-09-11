Ночью Украина отразила атаку 66 вражеских БПЛА: сбиты 62 дрона

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 11 сентября Россия запустила по Украине около 66 ударных беспилотных летательных аппаратов типов Shahed, Гербера и другие дроны с нескольких направлений

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что воздушное нападение успешно отражали зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито или подавлено 62 вражеских дрона разных типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время было зафиксировано попадание 4 ударных БПЛА по трем локациям.

Напомним, в среду, 10 сентября, в акватории Черного моря спецназовцы ГУР МО Украины провели успешную операцию, поразив военный корабль РФ проекта MPSV07 вблизи Новороссийска. Его стоимость составляет около 60 миллионов долларов.