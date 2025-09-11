09:05  11 сентября
11 сентября 2025, 09:57

Ночью Украина отразила атаку 66 вражеских БПЛА: сбиты 62 дрона

11 сентября 2025, 09:57
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
В ночь на 11 сентября Россия запустила по Украине около 66 ударных беспилотных летательных аппаратов типов Shahed, Гербера и другие дроны с нескольких направлений

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что воздушное нападение успешно отражали зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито или подавлено 62 вражеских дрона разных типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время было зафиксировано попадание 4 ударных БПЛА по трем локациям.

Напомним, в среду, 10 сентября, в акватории Черного моря спецназовцы ГУР МО Украины провели успешную операцию, поразив военный корабль РФ проекта MPSV07 вблизи Новороссийска. Его стоимость составляет около 60 миллионов долларов.

10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
