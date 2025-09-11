Удар по ПВО РФ: подробности диверсии на оборонном заводе

Фото: АТЕШ

Агенты движения АТЕШ сообщили об успешном отключении связи на оборонном заводе в Туле. В результате диверсии была уничтожена телекоммуникационная башня вблизи завода Щегловской вал

Об этом идет речь в сообщении движения, передает RegioNews.

В АТЕШ отметили, что на предприятии разрабатываются системы противовоздушной обороны, скорострельные орудия и стрелковое оружие. В частности, в цехах завода собирают ПТРК Корнет и ЗРПК Панцирь-С.

Партизаны также рассказали, что ранее уже проводили разведку этого объекта, после чего Силы обороны Украины наносили по заводу успешные удары.

"Теперь мы переходим к более активным действиям и уничтожаем инфраструктуру предприятия – и это только начало!", – подчеркнули в АТЕШ.

Напомним, в марте партизаны подожгли базу-стоянку российских оккупантов, расположенную на правобережной части временно оккупированного Мариуполя в Донецкой области. В результате пожара сгорели несколько транспортных средств и были уничтожены боеприпасы захватчиков.