09:05  11 сентября
Штормовое предупреждение: ветер и ливни на западе Украины
08:36  11 сентября
Ударила мать ножом: женщине в Кривом Роге объявили подозрение
07:38  11 сентября
Поджог вышки связи и жилья: на Черниговщине задержали серийного поджигателя
UA | RU
UA | RU
11 сентября 2025, 07:53

Удар по ПВО РФ: подробности диверсии на оборонном заводе

11 сентября 2025, 07:53
Читайте також українською мовою
Фото: АТЕШ
Читайте також
українською мовою

Агенты движения АТЕШ сообщили об успешном отключении связи на оборонном заводе в Туле. В результате диверсии была уничтожена телекоммуникационная башня вблизи завода Щегловской вал

Об этом идет речь в сообщении движения, передает RegioNews.

В АТЕШ отметили, что на предприятии разрабатываются системы противовоздушной обороны, скорострельные орудия и стрелковое оружие. В частности, в цехах завода собирают ПТРК Корнет и ЗРПК Панцирь-С.

Партизаны также рассказали, что ранее уже проводили разведку этого объекта, после чего Силы обороны Украины наносили по заводу успешные удары.

"Теперь мы переходим к более активным действиям и уничтожаем инфраструктуру предприятия – и это только начало!", – подчеркнули в АТЕШ.

Напомним, в марте партизаны подожгли базу-стоянку российских оккупантов, расположенную на правобережной части временно оккупированного Мариуполя в Донецкой области. В результате пожара сгорели несколько транспортных средств и были уничтожены боеприпасы захватчиков.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ атака Диверсия АТЕШ оборонная промышленность Завод
"Провокация Украины": российские пропагандисты пытаются обвинить Киев в российских дронах в Польше
10 сентября 2025, 11:15
Свириденко призвала США и ЕС к жестким санкциям против российских нефтяных компаний
09 сентября 2025, 22:59
Трамп рассказал, почему войну в Украине тяжело завершить
09 сентября 2025, 21:29
Все новости »
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
Россияне обстреляли Запорожскую область: есть пострадавшие
11 сентября 2025, 11:10
На Ровенщине работники ТЦК ездили по селу в нетрезвом виде и врезались в забор
11 сентября 2025, 10:43
В Полтавской области подросток погиб после падения с многоэтажки
11 сентября 2025, 10:35
Ночью Украина отразила атаку 66 вражеских БПЛА: сбиты 62 дрона
11 сентября 2025, 09:57
На Сумщине российский дрон атаковал гражданский мотоцикл: ранен подросток
11 сентября 2025, 09:28
Штормовое предупреждение: ветер и ливни на западе Украины
11 сентября 2025, 09:05
Удар ГУР: в Черном море выведен из строя корабль РФ за $60 млн
11 сентября 2025, 08:55
Ударила мать ножом: женщине в Кривом Роге объявили подозрение
11 сентября 2025, 08:36
Потери РФ за сутки: 890 солдат, 4 танка, 343 дроны – Генштаб
11 сентября 2025, 08:29
Спасатели показали последствия удара дронов по школе в Сумах
11 сентября 2025, 08:14
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Все блоги »