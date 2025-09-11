Вночі Україна відбила атаку 66 ворожих БпЛА: збито 62 дрони

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 11 вересня Росія запустила по Україні близько 66 ударні безпілотні літальні апарати типів Shahed, Гербера та інші дрони із декількох напрямків

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що повітряний напад успішно відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 62 ворожих дрони різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Водночас було зафіксовано влучання 4 ударних БпЛА по трьох локаціях.

Нагадаємо, у середу, 10 вересня, в акваторії Чорного моря спецпризначенці ГУР МО України провели успішну операцію, уразивши військовий корабель РФ проєкту MPSV07 поблизу Новоросійська. Його вартість становить близько 60 мільйонів доларів.