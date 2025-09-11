09:05  11 вересня
Штормове попередження: вітер і зливи на заході України
08:36  11 вересня
Вдарила матір ножем: жінці в Кривому Розі оголосили підозру
07:38  11 вересня
Підпал вежі зв'язку та житла: на Чернігівщині затримали серійного палія
11 вересня 2025, 09:57

Вночі Україна відбила атаку 66 ворожих БпЛА: збито 62 дрони

11 вересня 2025, 09:57
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 11 вересня Росія запустила по Україні близько 66 ударні безпілотні літальні апарати типів Shahed, Гербера та інші дрони із декількох напрямків

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що повітряний напад успішно відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 62 ворожих дрони різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Водночас було зафіксовано влучання 4 ударних БпЛА по трьох локаціях.

Нагадаємо, у середу, 10 вересня, в акваторії Чорного моря спецпризначенці ГУР МО України провели успішну операцію, уразивши військовий корабель РФ проєкту MPSV07 поблизу Новоросійська. Його вартість становить близько 60 мільйонів доларів.

На Сумщині російський дрон атакував цивільний мотоцикл: поранено підлітка
11 вересня 2025, 09:28
Рятувальники показали наслідки удару дронів по школі в Сумах
11 вересня 2025, 08:14
Удар по ППО РФ: подробиці диверсії на оборонному заводі
11 вересня 2025, 07:53
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
На Полтавщині підліток загинув після падіння з багатоповерхівки
11 вересня 2025, 10:35
На Сумщині російський дрон атакував цивільний мотоцикл: поранено підлітка
11 вересня 2025, 09:28
Штормове попередження: вітер і зливи на заході України
11 вересня 2025, 09:05
Удар ГУР: в Чорному морі виведено з ладу корабель РФ за $60 млн
11 вересня 2025, 08:55
Вдарила матір ножем: жінці в Кривому Розі оголосили підозру
11 вересня 2025, 08:36
Втрати РФ за добу: 890 солдатів, 4 танки, 343 дрони – Генштаб
11 вересня 2025, 08:29
Рятувальники показали наслідки удару дронів по школі в Сумах
11 вересня 2025, 08:14
Удар по ППО РФ: подробиці диверсії на оборонному заводі
11 вересня 2025, 07:53
Підпал вежі зв'язку та житла: на Чернігівщині затримали серійного палія
11 вересня 2025, 07:38
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
