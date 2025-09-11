Удар ГУР: в Черном море выведен из строя корабль РФ за $60 млн

Скриншот с видео

В среду, 10 сентября, в акватории Черного моря спецназовцы ГУР МО Украины провели успешную операцию, поразив военный корабль РФ проекта MPSV07 вблизи Новороссийска

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки, передает RegioNews.

Корабль, стоимостью около 60 миллионов долларов, был введен в эксплуатацию в 2015 году. Всего в России есть только четыре таких судна. Они оснащены водолазными комплексами, радиоэлектронной разведкой, телеуправляемыми аппаратами и гидролокаторами.

В момент атаки корабль осуществлял радиоэлектронную разведку и патрулировал подходы к бухте Новороссийска – месту базирования остатков ЧФ РФ.

По данным ГУР, удар был нанесен боевым беспилотником украинского производства в район мостика управления – поразив навигационное и связочное оборудование.

В результате уничтожена аппаратура РЭР, а сам корабль выведен из строя и требует дорогостоящего ремонта.

Напомним, недавно украинские спецподразделения нанесли удар по ПВО РФ в Крыму.

Ранее сообщалось, что украинские разведчики продолжают точечные удары по ключевым объектам противника на полуострове. В последней операции они вывели из строя важный радиолокационный комплекс С-400 в Крыму.