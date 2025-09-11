09:05  11 сентября
Штормовое предупреждение: ветер и ливни на западе Украины
08:36  11 сентября
Ударила мать ножом: женщине в Кривом Роге объявили подозрение
07:38  11 сентября
Поджог вышки связи и жилья: на Черниговщине задержали серийного поджигателя
UA | RU
UA | RU
11 сентября 2025, 08:55

Удар ГУР: в Черном море выведен из строя корабль РФ за $60 млн

11 сентября 2025, 08:55
Читайте також українською мовою
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

В среду, 10 сентября, в акватории Черного моря спецназовцы ГУР МО Украины провели успешную операцию, поразив военный корабль РФ проекта MPSV07 вблизи Новороссийска

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки, передает RegioNews.

Корабль, стоимостью около 60 миллионов долларов, был введен в эксплуатацию в 2015 году. Всего в России есть только четыре таких судна. Они оснащены водолазными комплексами, радиоэлектронной разведкой, телеуправляемыми аппаратами и гидролокаторами.

В момент атаки корабль осуществлял радиоэлектронную разведку и патрулировал подходы к бухте Новороссийска – месту базирования остатков ЧФ РФ.

По данным ГУР, удар был нанесен боевым беспилотником украинского производства в район мостика управления – поразив навигационное и связочное оборудование.

В результате уничтожена аппаратура РЭР, а сам корабль выведен из строя и требует дорогостоящего ремонта.

Напомним, недавно украинские спецподразделения нанесли удар по ПВО РФ в Крыму.

Ранее сообщалось, что украинские разведчики продолжают точечные удары по ключевым объектам противника на полуострове. В последней операции они вывели из строя важный радиолокационный комплекс С-400 в Крыму.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина Минобороны атака Черное море ГУР российская армия Корабел
Удар по ПВО РФ: подробности диверсии на оборонном заводе
11 сентября 2025, 07:53
Украина ввела новые санкции против лиц и компаний из России
10 сентября 2025, 20:19
Все новости »
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
Россияне обстреляли Запорожскую область: есть пострадавшие
11 сентября 2025, 11:10
На Ровенщине работники ТЦК ездили по селу в нетрезвом виде и врезались в забор
11 сентября 2025, 10:43
В Полтавской области подросток погиб после падения с многоэтажки
11 сентября 2025, 10:35
Ночью Украина отразила атаку 66 вражеских БПЛА: сбиты 62 дрона
11 сентября 2025, 09:57
На Сумщине российский дрон атаковал гражданский мотоцикл: ранен подросток
11 сентября 2025, 09:28
Штормовое предупреждение: ветер и ливни на западе Украины
11 сентября 2025, 09:05
Ударила мать ножом: женщине в Кривом Роге объявили подозрение
11 сентября 2025, 08:36
Потери РФ за сутки: 890 солдат, 4 танка, 343 дроны – Генштаб
11 сентября 2025, 08:29
Спасатели показали последствия удара дронов по школе в Сумах
11 сентября 2025, 08:14
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Все блоги »