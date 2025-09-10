Скриншот с видео

Россия до сих пор не ощутила жесткой реакции мировых лидеров на нарушение воздушного пространства Польши и продолжает испытывать пределы возможного ответа

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает RegioNews.

"По состоянию на данный момент Россия не получила жесткой реакции глобальных лидеров на то, что россияне предпринимают, – реакции именно действиями. Заявлений более чем достаточно, а вот действий пока дефицит. Пределы возможного россияне испытывают. Реакцию испытывают. Фиксируют, как действуют вооруженные силы стран НАТО, что они могут и что пока не могут", – подчеркнул он.

Зеленский также добавил, что на территории Беларуси начались совместные учения российских и белорусских военных и это может быть частью, так сказать, плана учений.

По словам президента, Украина предлагает скоординированно, продуманно совместно защищать воздушное пространство.

"Мы готовы помочь и технологией, и обучением экипажей, и необходимые разведданные", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что в ходе атаки Украины 10 сентября российские беспилотники залетели на территорию страны . По его словам, беспилотники, представлявшие прямую угрозу, были сбиты. Он также добавил, что он постоянно поддерживает связь с генеральным секретарем НАТО и союзниками.

